"Modernizaremos totalmente el sistema de agua y desagüe", promete candidato a Chaclacayo por Avanza País Iván Altamirano

¿Por qué quiere ser alcalde de Chaclacayo?

Yo soy ingeniero civil, tengo 29 años de experiencia en gestión pública local, y casualmente es por eso que estamos acá, como candidatos, por haber visto tanta vejadez en las gestiones locales. Como estamos hoy en día en Chaclacayo es impresentable la problemática que tenemos, y considerando que somos un equipo de experiencia, con conocimiento de la gestión pública, nos unimos una serie de vecinos de Chaclacayo para presentar nuestra propuesta, conscientes de que podríamos hacer más por nuestro distrito que los últimos gobiernos municipales.

¿Cuál es su propuesta de ordenamiento territorial?

Chaclacayo ha venido cayendo por falta de atención, por falta de gestión. Un caos completo en todas las áreas. Nosotros pensamos, con un nuevo plan de desarrollo urbano, poder crecer como distrito, mejorar calles, acostumbrarnos a que el fenómeno del Niño ya es recurrente, el calentamiento global ha hecho que haya más lluvias que antes. Eso es preparar nuestro distrito, con calles con drenaje longitudinal, con las veredas adecuadas y con las áreas que se vayan a construir de manera ordenada. Parte de nuestro problema, inclusive la inseguridad ciudadana, es por el desorden existente, por la no atención en nuestro distrito. Lo primero que vamos a hacer es ordenar, no solamente la municipalidad como administrador, sino también el distrito como tal. Cada cosa en su lugar, atender adecuadamente el transporte menor, las quejas de los vecinos, el desarrollo de la infraestructura. Y algo muy importante, según RENIEC el mayor rango poblacional que tenemos es de 60 a más años. Los jóvenes emigran de Chaclacayo por falta de oportunidades laborales, académicas, o por falta de conectividad a Lima Metropolitana. Entrar y salir de Chaclacayo en hora punta es perder cuatro horas de tu vida diarias, ida y vuelta.

¿Hay alguna propuesta de integración de transporte público con Lima Metropolitana?

Sí, por supuesto. Nosotros estamos a favor del tren, y por supuesto de los corredores, como el rojo, el azul. Tener un corredor nuestro para la zona, pero con responsabilidad, con planificación adecuada, con un estudio adecuado. No podemos decir que vamos a tener el tren si no tenemos las estaciones adecuadas. Chaclacayo tiene 18 pasos a nivel, tanto peatonales como vehiculares, en todo el distrito. El tren de carga actualmente desarrolla más o menos 22 kilómetros por hora, un tren de pasajeros debería ir por lo menos el doble para ser viable. Sin barreras físicas, sin barreras sonoras, sin semáforos para el tren y, lo más importante, sin los paraderos adecuados. Entonces, antes de poner el tren, tenemos que tener las condiciones para que pueda funcionar. Aparte de los 18 pasos a nivel, tenemos gran cantidad de población entre los rieles del tren, al lado izquierdo y al lado derecho, que constantemente cruza de un lado a otro. Hace dos o tres semanas hubo un muerto en la zona de Girasoles por el tren. Y eso pasa cuando no se cumple con los expedientes técnicos que toda obra pública debe tener.

Los vecinos ven que ser alcalde de Chaclacayo parece un negocio. ¿Qué garantía ofrece de que eso no va a pasar con usted?

Una de las garantías es que quien habla ha sido funcionario público, y no solamente dentro del país, también en el exterior. He trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo, para gobiernos locales y nacionales fuera de mi país, y acá desde hace 15 años, en el gobierno local y en gobiernos nacionales, sin tener hasta la fecha ni una mancha por corrupción, ni por desbalance patrimonial, ni por nada.

¿Le da miedo lo que se va a encontrar si es elegido alcalde?

Pues la verdad es que sí, un poco de temor de lo que vamos a encontrar. Ya conocemos algo, porque somos vecinos, porque hemos trabajado para la municipalidad hace bastantes años, yo fui su gerente de obras públicas en su momento. Sabemos que vamos a heredar una municipalidad en crisis, se le debe a gran cantidad de trabajadores, a proveedores, a las mismas entidades gubernamentales, y llegando tenemos que tomar acciones inmediatas de austeridad, reducir el aparato municipal para hacerlo eficiente y eficaz, y para poder reducir gastos. Parece que hay muchos gastos corrientes, gastos de planillas, oficiales y no oficiales. Hay muchas denuncias sobre a dónde van los recursos, por ejemplo, de las ferias que se hacen en el distrito.

¿Cuál es su propuesta para ordenar las ferias en la plaza?

Nosotros lo primero que tenemos que hacer es ordenar la municipalidad y ordenar el distrito. Antes existían tres ferias, en diciembre por Navidad, en abril por el aniversario del distrito y en julio por Fiestas Patrias. Hoy hay casi todos los meses. Antes eran ferias artesanales, hoy hay ferias de todo, y la mayor parte de los expositores no son de Chaclacayo. Ya hay bebidas, comidas, que han deteriorado la zona alrededor de la plaza, han incrementado los arrebatos al paso y los robos de vehículos. Eso hay que ordenarlo sí o sí, y transparentar el uso de ese bien público, porque la plaza es de todos los vecinos de Chaclacayo.

Falta cultura y espacios públicos en el distrito. ¿Cuál es su propuesta?

Chaclacayo siempre ha sido conocido tanto por ser un distrito ecológico como cultural. Tenemos grandes artistas que han vivido ahí, como el poeta Herrera, el escritor Arturo Corcuera, y mi tío abuelo, José María Arguedas Altamirano, que también residió en Chaclacayo. Y mucha cultura en Chaclacayo que hoy en día no tiene espacio. Nosotros hemos propuesto la Casa de la Cultura, para comenzar, y espacios culturales donde se pueda desarrollar. Hay muchos jóvenes amantes de la música, del rock, que expresan sus sentimientos a través de la pintura, y no hay espacios para ellos, ni culturales ni deportivos. Tenemos un estadio abandonado, sin las mínimas condiciones. Y el Parque San Juan está absolutamente abandonado, es un foco de consumo de drogas. Donde debería haber un área lúdica para los niños, hoy se hizo una pista alrededor del parque que se usa para alquilar cuatrimotos.

¿Cómo va a financiar toda esta infraestructura?

Chaclacayo tiene un presupuesto pequeño, y en inversiones mucho menor. No hay lugar para un avance general si no hacemos gestión. Para eso tenemos que hacer buenos expedientes técnicos, que no nos los vayan a rechazar ni observar, y hacer la gestión ante las otras entidades. La Casa de la Cultura, la Casa del Adulto Mayor, porque Chaclacayo tiene muchos adultos mayores, las vamos a gestionar. Hay un programa del Ministerio de Justicia, el Programa Nacional de Bienes Incautados. En Chaclacayo hay viviendas incautadas, y nosotros vamos a gestionar la cesión de uso para poder sanearlas y utilizarlas como Casa del Adulto Mayor o Casa de la Cultura.

Con el Fenómeno del Niño, los huaicos bloquean el distrito por semanas. ¿Cuál es su propuesta?

Chaclacayo, desde el punto de vista de importancia geopolítica, es determinante. Una vez que hay huaicos, se cierra, no bajas al centro del país, suben los precios. Pero al día de hoy nuestro gobierno municipal no ha hecho absolutamente nada, más que la compra reciente de una camioneta, cuyo costo entre estudios y adquisición rondó los 240.000 soles. Nosotros, porque hemos trabajado en el área, yo he sido gerente de seguridad ciudadana y gestión de riesgo de desastres, sabemos que tenemos que actuar de inmediato, no esperar al primero de enero. Estamos trabajando con un equipo técnico en gestión de riesgo de desastres, con especialistas, para ver las medidas inmediatas. Va a ser un Fenómeno del Niño más fuerte que el del 2023 y que el de 2017. Entonces los sacos de arena son fundamentales en este momento. También vamos a hacer un inventario de la maquinaria existente en el distrito, porque tradicionalmente se trae maquinaria de lejos, con más contrataciones y más gastos, y vamos a revisar el presupuesto para inducir a los regidores a destinar lo necesario. Tanto albergues, como helipuerto, sacos terreros y maquinaria.

El agua es carísima en Chaclacayo y se cobra distinto que en el resto de Lima. ¿Cuál es su propuesta?

En octubre de 2024 la municipalidad aprobó la ordenanza 511, nula de pleno derecho, porque está basada en normas derogadas y no se respetaron los procedimientos. Es ilegal. Somos el único distrito, el único servidor de agua potable, en este caso para el sector 4 y 5, que cobra su tarifa en metros cuadrados. El único en el mundo. El agua es un líquido, se debe cobrar en galones o en metros cúbicos, por volumen, pero en Chaclacayo se cobra en metros cuadrados porque así lo definieron los funcionarios que propusieron esa ordenanza. Los vecinos del sector 4 y 5 no quieren pasar a Sedapal, porque ya tenemos la experiencia de otro sector donde las tarifas se simplificaron pero el servicio desmejoró totalmente. Nosotros estamos planteando, de acuerdo al decreto legislativo 1280, crear la unidad de gestión municipal, y a través de ella acceder a financiamiento público con fondos no reembolsables para rehabilitar toda la red. Chaclacayo todavía tiene tuberías de asbesto cemento que en ningún lugar del mundo ya se utilizan. Proponemos modernizar todo el sistema a través de fondos públicos, como el programa de fortalecimiento de los operadores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Podemos rehabilitar la red, crear nuevos reservorios, nuevos pozos, modernizar todo el sistema con esta unidad de gestión municipal.

¿Cuál es su opinión sobre la gestión de Sergio Baigorria, de Renovación Popular?

Pensar qué decir es bastante fácil, expresarlo con tranquilidad es difícil, pero la verdad es que la administración ha sido un total y completo fracaso. Para nuestros vecinos han sido cuatro años de atraso. Hemos retrocedido en seguridad ciudadana, en gestión de riesgos, en medio ambiente. Nuestros parques que en algún momento fueron verdes hoy están marrones. Nuestro parque central se ha visto perjudicado con esta misma feria, no solo por la delincuencia alrededor, sino los negocios locales acreditados también se han visto afectados, y el propio uso del parque, que tiene un objetivo definido para la población, no se puede dar.

¿Por qué usted y no los otros candidatos?

Ya no tenemos que pensar en el candidato como tal, sino en qué es lo que hace que ese candidato pueda cumplir y mejorar Chaclacayo. Evaluar cada plan de gobierno, cada equipo de gobierno, los principios, los valores, la capacidad y la experiencia. Yo sé que todos los candidatos tenemos buenas intenciones, pero no basta con eso. Hay que tener un plan, saber lo que se puede y lo que no se puede hacer en Chaclacayo, y cómo respetar las normas para hacerlo. Nosotros creemos, consideramos, estamos totalmente seguros, que somos la mejor opción.