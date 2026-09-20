Ahora Nación tras asesinato de la 'China Polo': "Presidenta Fujimori, nos dirigimos a la barbarie"

El partido se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales. Foto: Composición/LR

El partido se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales. Foto: Composición/LR

La bancada de senadores y diputados de Ahora Nación condenó el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', y exigió al Gobierno de Keiko Fujimori esclarecer el crimen.

"Presidenta Fujimori, nos dirigimos a la barbarie y usted no puede seguir poniendo excusas”, señaló Ahora Nación y pidió una rápida investigación y el esclarecimiento del "brutal asesinato", así como la ejecución de una política de seguridad eficaz, que priorice la inteligencia contra el crimen.

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A través de un comunicado publicado en sus redes sociales este domingo 20 de septiembre, el partido aseguró que la "seguridad ciudadana no puede seguir en piloto automático" y propuso reformar las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar el delito.

"(Se requiere) combatir las redes de corrupción que permiten que el crimen avance, incluso con la posible participación de quienes usan la política y la policía como careta para socavar la tranquilidad del país", reclamó el partido.

"El crimen, ocurrido a plena luz del día y rodeado de sus simpatizantes, evidencia que la criminalidad avanza y que el Estado está fallando en su obligación de proteger la vida de los peruanos. Ya no caben discursos ni explicaciones simplistas", añadió.

En tanto, el partido demandó un liderazgo diferente en el Gobierno que priorice reformas urgente, como la reforma de la PNP. "Hoy más que nunca se necesita una voluntad política integral para luchar contra la violencia que tanto dolor causa al país".

Comunicado del partido publicado en sus redes sociales este domingo 20 de septiembre.

Partido del Buen Gobierno tras asesinato de la "China Polo": "El ministro del Interior ya debería tener explicaciones"

El Partido del Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto, difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación por el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte, conocida como ‘la China Polo’. En el pronunciamiento, la agrupación política también destacó las denuncias que Aponte había formulado contra un alto mando de la Policía Nacional, en alusión a Víctor Revoredo, quien hasta hace poco estuvo al frente de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

“El país exige verdad, y verdad pronta”, señala el comunicado. En el documento, el partido también pidió al ministro del Interior, César Astudillo, actuar con celeridad frente al caso. La agrupación sostuvo que el titular del sector ya debería brindar explicaciones públicas sobre el asesinato y advirtió que la falta de pronunciamiento aumenta la desconfianza y el temor entre la ciudadanía.

"¿Es cierto que estamos ante un narcoestado? ¿Es cierto que la orden fue dada por un alto mando policial? ¿Es verdad que esta muerte busca acallar denuncias sobre la corrupción policial? El Perú quiere respuestas. Basta ya de impunidad", cuestionó.

