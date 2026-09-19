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Sociedad

Noveno retiro AFP vuelve al Congreso ante posible crisis por Fenómeno El Niño: ¿cuánto sería el monto?

La diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, presentó un proyecto para permitir que los afiliados dispongan de parte de sus fondos de manera voluntaria y progresiva. La iniciativa aún no fija un monto máximo y deberá seguir el trámite parlamentario.

La diputada Catherin Palomino presenta un proyecto de ley en el Congreso que permite a los afiliados de las AFP realizar retiros voluntarios y progresivos de sus ahorros.
La diputada Catherin Palomino presenta un proyecto de ley en el Congreso que permite a los afiliados de las AFP realizar retiros voluntarios y progresivos de sus ahorros. | composición LR
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El retiro de los fondos de las AFP vuelve a la agenda del Congreso. La diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley que plantea permitir a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones disponer de parte de sus ahorros previsionales de manera voluntaria y progresiva ante un eventual escenario de dificultad económica.

La propuesta fue presentada el 18 de septiembre y constituye una de las primeras iniciativas de este nuevo Congreso bicameral que busca reabrir el debate sobre el acceso extraordinario a los fondos previsionales.

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Proyecto no establece retiro de hasta 4 UIT

A diferencia de los anteriores retiros extraordinarios, la propuesta de Palomino no establece por ahora que los afiliados puedan retirar hasta 4 UIT, por lo que todavía no es posible señalar que cada persona podría disponer de S/22.000.

El último retiro extraordinario permitió acceder hasta a 4 UIT. Debido a que la UIT de 2026 fue fijada en S/5.500, el límite equivalía a S/22.000. El plazo para solicitar ese desembolso culminó en enero de este año.

La nueva iniciativa plantea un mecanismo de retiro voluntario y progresivo, pero los detalles sobre el monto, número de desembolsos y condiciones de acceso tendrán que definirse durante el trámite legislativo.

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Palomino vincula propuesta con El Niño

La parlamentaria sostiene que la medida busca brindar una alternativa a los afiliados frente a posibles dificultades económicas generadas por fenómenos climáticos.

Según explicó, los eventos asociados a El Niño pueden generar presiones inflacionarias y afectar el crecimiento económico, tomando como referencia estudios del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El contexto climático ya es considerado por el Estado. El ENFEN informó que El Niño Costero podría continuar hasta mediados del otoño de 2027 y que existe una alta probabilidad de una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. También se prevén temperaturas superiores a lo habitual en la costa y lluvias por encima de lo normal en la costa norte.

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¿Ya se puede retirar nuevamente el dinero de las AFP?

No. La presentación del proyecto no habilita un nuevo retiro de fondos. La iniciativa recién deberá pasar por las etapas correspondientes dentro del Congreso y, eventualmente, ser aprobada y promulgada para convertirse en una norma aplicable.

Por ahora, los afiliados no pueden solicitar un nuevo desembolso amparándose en esta propuesta.

Además, cualquier eventual retiro reduciría el saldo acumulado en las cuentas individuales de los afiliados y, por tanto, el capital destinado a financiar su futura jubilación.

Pensión mínima de S/600

El nuevo proyecto también aparece en un contexto de cambios recientes en el sistema previsional. Desde este mes se reglamentó el procedimiento para que determinados afiliados del Sistema Privado de Pensiones puedan acceder a una pensión mínima o proporcional bajo el Pilar Semicontributivo.

La pensión mínima establecida es de S/600, aunque los afiliados deberán cumplir las condiciones previstas por la Ley N.° 32123 y su reglamento. La ONP y las administradoras de fondos cuentan con un plazo de adecuación de hasta 100 días hábiles.

Antecedentes de nuevos retiros

El nuevo proyecto se suma a las iniciativas que ya habían sido presentadas durante el anterior Congreso para autorizar un noveno retiro de AFP. Varias de ellas planteaban nuevamente un límite de hasta 4 UIT, mientras que otras proponían desembolsos fraccionados.

Sin embargo, esas propuestas corresponden al anterior Parlamento y deberán determinarse las condiciones para que sean retomadas o discutidas bajo el actual Congreso bicameral.

Por ahora, el proyecto de Palomino coloca nuevamente el retiro de AFP en el debate parlamentario, pero no existe todavía un nuevo retiro aprobado ni un monto definido para los afiliados.

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