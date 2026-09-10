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Puno en riesgo de déficit hídrico por El Niño: alertan 45% de lluvias inferiores al promedio en 2027

Ante el escenario de riesgo, el director de Senamhi en la región, Sixto Flores, instó a las autoridades a implementar planes de prevención que incluyan cultivos de período corto y ajustes en los calendarios de siembra.

Riesgo de déficit hídrico en Puno
Riesgo de déficit hídrico en Puno | Foto: Andina / Difusión
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Puno se encuentra en riesgo de afrontar un déficit hídrico por el Niño global. La oficina regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que, como consecuencia del fenómeno, se podría presentar un 45% de lluvias inferiores al promedio durante los primeros meses de 2027, lo cual podría perjudicar a la producción agrícola si no se adoptan las respectivas medidas de contingencia.

Pese a que las advertencias meteorológicas fueron emitidas desde agosto, el director de Senamhi en Puno, Sixto Flores Sancho, cuestionó la respuesta de gobiernos locales e instituciones regionales y pidió planes de prevención con una perspectiva de mediano plazo para reducir los posibles impactos hacia inicios del próximo año.

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Riesgo en la producción agrícola

La probabilidad de un 45% de lluvias por debajo del promedio histórico se presentaría entre enero y marzo de 2027. Según el especialista, esto podría impactar principalmente en la producción agrícola del altiplano porque las lluvias inferiores al promedio podrían reducir la disponibilidad hídrica para los trabajadores del sector.

Otro factor que preocupa sobre la disponibilidad hídrica es el descenso del Titicaca. El lago registra un nivel de 3.808 metros y acumula un descenso de 46 centímetros de altura de agua por evaporación estacional, un factor que podría prolongar la reducción hasta los últimos meses de 2026. El indicador coincide con un escenario restrictivo para el sector agrario.

Piden adoptar medidas preventivas

Ante este escenario, Flores consideró que las autoridades deberían coordinar con los productores la adopción de algunas medidas preventivas durante las próximas semanas. Bajo su análisis, se deberían utilizar cultivos de período corto y variedades precoces, además de modificar los calendarios tradicionales de siembra según las precipitaciones para adaptar la producción a una menor disponibilidad de agua.

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