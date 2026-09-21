Familia de Rosa Luz Torrejón, fallecida tras cirugía estética, cuestiona la decisión de archivar la investigación por homicidio culposo y busca aclarar las circunstancias del caso.

Familia de Rosa Luz Torrejón, fallecida tras cirugía estética, cuestiona la decisión de archivar la investigación por homicidio culposo y busca aclarar las circunstancias del caso.

Han pasado más de dos años desde la muerte de Rosa Luz Torrejón Antonio, de 54 años, luego de someterse a una cirugía estética en una clínica de La Molina. Su hijo, José Carlos Huapaya Torrejón, continúa cuestionando las circunstancias en las que se produjo el deceso y busca que el caso sea nuevamente revisado.

La investigación fiscal se abrió por la presunta comisión del delito de homicidio culposo por negligencia médica. La disposición de septiembre de 2024 señala que Rosa Torrejón se había sometido a una cirugía de lipotransferencia en la clínica Santa Julia y posteriormente fue trasladada a la clínica Novo Integral, donde ingresó a UCI con una hemoglobina de 3,2 y diagnóstico de falla multiorgánica.

Video destacado ¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

Sin embargo, el 15 de agosto de 2026, el Ministerio Público emitió la Disposición N.° 08 dentro de la carpeta fiscal 1577-2024, mediante la cual resolvió el archivo de la investigación. La familia discrepa con esta decisión y sostiene que existen aspectos de la atención y, principalmente, del traslado de la paciente que deberían ser esclarecidos.

Hijo cuestiona traslado de La Molina a Pueblo Libre

José Carlos Huapaya contó a La República que su madre acudió sola al establecimiento para realizarse el procedimiento y que la familia no conocía previamente que sería sometida a la intervención.

Según su testimonio, alrededor del mediodía del 22 de julio de 2024 recibió una llamada en la que le informaron que su madre presentaba complicaciones y sería trasladada a un establecimiento que contara con una cama de cuidados intensivos. “Me llamaron que mi madre estaba internada y que la estaban llevando a una clínica que tenga cama UCI”, relató.

Uno de los principales cuestionamientos de la familia se centra precisamente en este traslado. Huapaya afirma que el recorrido desde La Molina hasta Pueblo Libre tomó alrededor de dos horas y cuestiona por qué no se optó por un establecimiento más cercano.

Los documentos fiscales dan cuenta de que este punto también fue materia de diligencias. En febrero de 2025, la Fiscalía dispuso recabar la declaración del gerente general de la clínica Santa Julia sobre las coordinaciones efectuadas para trasladar a la paciente y requirió el convenio suscrito con Novo Integral para la prestación del servicio de UCI. Asimismo, solicitó información a la Clínica Montefiori y al Hospital Alcántara para conocer si disponían de camas UCI y si existieron coordinaciones para atender a Rosa Torrejón.

¿Qué determinó la necropsia?

El expediente fiscal recoge que el informe pericial de necropsia estableció como diagnóstico integrado “daño orgánico múltiple - estado post quirúrgico”, además de tromboembolia pulmonar y embolia grasa pulmonar como complicación del procedimiento quirúrgico.

En sus conclusiones médico-legales se consigna que la muerte ocurrió como consecuencia de complicaciones postquirúrgicas de la lipoabdominoplastia, entre ellas una tromboembolia pulmonar, hemorragia pulmonar e infarto agudo o isquemia miocárdica. El documento agrega que no se evidenció hemotórax ni hemoperitoneo.

Un oficio policial dirigido al Reniec, fechado el 6 de agosto de 2024, registró como causa del deceso “daño orgánico múltiple” y dejó los agentes causantes “por determinar”.

Familia: “Queremos que se aclare qué pasó”

Huapaya insiste en que su reclamo no se limita a determinar lo ocurrido dentro de la sala de operaciones, sino que comprende las decisiones adoptadas después de que su madre presentó complicaciones. “No solamente es el acto médico, sino también todo el inicio, cómo empieza, cómo se traslada”, señaló.

El hijo de la fallecida sostiene además que la muerte de su madre dejó consecuencias familiares. Explicó que una de sus hermanas todavía era menor de edad y que, tras el fallecimiento previo de su padre durante la pandemia de COVID-19, quedó huérfana de ambos progenitores. “Lo que buscamos es querer hacer justicia por mi madre”, manifestó.

En agosto de 2026, además, Huapaya presentó documentación ante Susalud relacionada con una denuncia por la atención brindada a su madre. Los formularios consignan a Rosa Luz Torrejón como afectada y a su hijo como denunciante y representante familiar.

¿Qué sostiene la defensa del cirujano?

La defensa de Jorge Luis Marcos Quispe rechaza que haya existido irregularidades. Fernando Ugaz, abogado del cirujano, señaló a La República que “no ha habido ningún tipo de negligencia”.

Esta posición coincide con los argumentos presentados por la defensa durante la investigación fiscal. En un escrito se solicitó el archivo definitivo alegando que no se había ‘‘configurado culpa ni inobservancia de las normas de la profesión’’. Según esa parte, durante la intervención se siguieron los protocolos correspondientes y la muerte no habría obedecido a un corte indebido ni a una dosis incorrecta de anestesia.

La defensa también sostuvo ante la Fiscalía que la clínica estaba habilitada para realizar el procedimiento y que las complicaciones presentadas correspondían a riesgos propios de la intervención quirúrgica.

Fiscalía dispuso el archivo del caso

La investigación había comenzado formalmente en septiembre de 2024. En ese momento, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina-Cieneguilla dispuso investigar por 60 días un presunto homicidio culposo por negligencia médica y ordenó, entre otras diligencias, recoger las historias clínicas de Santa Julia y Novo Integral y obtener el protocolo de necropsia.

Las actuaciones continuaron posteriormente. Una providencia fiscal da cuenta de que todavía quedaban diligencias pendientes, entre ellas declaraciones y un pronunciamiento médico relacionado con la guía práctica de abdominoplastia.

La carpeta fiscal también registra que en enero de 2026 se realizaron audiencias de acuerdo reparatorio entre los herederos de Rosa Luz Torrejón y la parte investigada, sin que se llegara a un acuerdo, según el escrito presentado por la defensa. Finalmente, el 15 de agosto de 2026, la Fiscalía emitió la disposición de archivo.

La familia de Rosa Torrejón cuestiona este desenlace y señala que ha solicitado que el caso sea revisado por una instancia superior. Su pedido, asegura Huapaya, busca esclarecer las decisiones adoptadas durante la emergencia y determinar si existió alguna responsabilidad por la muerte de su madre. “Esperamos que esto no vuelva a ocurrir con otras personas”, concluyó.