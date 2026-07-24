Link oficial de ONPE para consultar si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Consulta en la web oficial de la ONPE si fuiste designado miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. | ONPE

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó la lista oficial de ciudadanos seleccionados para desempeñarse como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El organismo informó que más de 800 mil personas fueron designadas tras el sorteo realizado en todo el país.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: link para consultar si eres miembro de mesa

La ONPE realizó el sorteo este viernes 24 de julio de manera simultánea en las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para garantizar la instalación y funcionamiento de las 89.935 mesas de sufragio previstas para la jornada electoral del próximo 4 de octubre.

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Para conocer si fuiste designado miembro de mesa, la ONPE habilitó una consulta digital que solo requiere el número de DNI y seguir los siguientes pasos:

Ingresar al enlace oficial https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio

Seleccionar la opción "Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa"

Ingresa tu número de DNI

Hacer clic en "Consultar"

Portal de la ONPE para consultar si fuiste elegido miembro de mesa.

Cada mesa está integrada por un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes, conforme a lo establecido en la Ley N.° 32231. La entidad indicó que el incremento del número de suplentes busca asegurar la instalación oportuna de las mesas y evitar retrasos durante la votación.

¿Quiénes no pueden ser miembros de mesa?

La ONPE precisó que los ciudadanos que desempeñaron la función de miembros de mesa durante las Elecciones Generales 2026 no participaron en este nuevo sorteo, por lo que no deberán asumir nuevamente esa responsabilidad en las elecciones regionales y municipales.

Tampoco pueden ser miembros de mesa los candidatos y personeros de organizaciones políticas, funcionarios de organismos electorales, autoridades políticas, miembros activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como las demás personas comprendidas en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Asimismo, recordó que el incentivo económico por cumplir esta función será de S/165, mientras que la multa por inasistencia asciende a S/275.