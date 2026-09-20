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Sociedad

Senamhi pronostica lloviznas en Lima, Callao y otras 4 regiones hasta el martes 22 de septiembre

Se pronostican acumulaciones de hasta 3 milímetros diarios, además de vientos fuertes y cielos cubiertos, especialmente en las noches y primeras horas del día, lo que generará mayor sensación de frío.

Las precipitaciones alcanzarán hasta 3 milímetros diarios y se acompañarán de niebla y vientos intensos, creando una mayor sensación de frío en la costa.
Las precipitaciones alcanzarán hasta 3 milímetros diarios y se acompañarán de niebla y vientos intensos, creando una mayor sensación de frío en la costa.Foto: composición LR
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que entre este domingo 20 y el martes 22 de septiembre se presentarán lloviznas de moderada a fuerte intensidad en zonas de la costa de Arequipa, Ica, Lima, Moquegua y Tacna, además del Callao. El fenómeno también estará acompañado por cambios en las condiciones del viento.

Según el pronóstico, las precipitaciones alcanzarán distintos niveles de acumulación de acuerdo con cada zona. A este escenario se sumarán cielos cubiertos, niebla y neblina cerca del litoral, principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas del día, condiciones que favorecerán una mayor sensación de frío.

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Senamhi prevé lloviznas y vientos fuertes en Lima, Callao y otras regiones

Las zonas costeras de Lima e Ica podrían registrar acumulados próximos a 1 milímetro por día, mientras que en Arequipa las cifras llegarían a alrededor de 2 milímetros diarios. Para las costas de Moquegua y Tacna, el pronóstico contempla acumulados cercanos a 3 milímetros por día.

El periodo de lluvias también estará marcado por un incremento en la velocidad del viento. La presencia de nubosidad, niebla y neblina será más frecuente durante las horas nocturnas y de la madrugada, así como al inicio de la mañana. Estas condiciones estarán presentes en sectores próximos al litoral de los departamentos incluidos en el aviso meteorológico.

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Indeci brinda recomendaciones ante lluvias, niebla y aumento del viento

Ante las condiciones previstas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a las autoridades regionales y locales verificar el estado de las rutas de evacuación. Estos espacios deben permanecer libres de obstáculos y contar con señalización adecuada para facilitar el traslado de la población hacia lugares seguros frente a una eventual emergencia.

También se recomendó comprobar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías dentro de cada jurisdicción. Para los hogares, Indeci aconsejó reforzar los techos y desconectar los equipos eléctricos, además de mantener distancia de estos aparatos durante las precipitaciones. Los conductores deben circular con especial cuidado debido a la reducción de visibilidad y al incremento del tiempo de frenado que puede ocasionar la lluvia.

Como parte de las medidas preventivas, la población puede establecer sistemas de alerta mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales. Asimismo, se recomienda contar con un Plan Familiar de Emergencias y ponerlo en práctica ante cualquier eventualidad.

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