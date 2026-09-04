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Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa

La ONPE ya habilitó la plataforma digital para conocer el centro de sufragio y si un ciudadano fue elegido miembro de mesa. Revisa la información y llega preparado a la jornada democrática del próximo 4 de octubre.

Consulta tu local de votación para las ERM 2026
Consulta tu local de votación para las ERM 2026 | Foto: ONPE
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Cada vez falta menos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizarán el domingo 4 de octubre. Dos aspectos clave para la jornada son conocer previamente tu local de votación y si fuiste elegido miembro de mesa.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya habilitó la plataforma digital para resolver ambas dudas. A continuación, te explicamos cómo revisar la información para llegar preparado a la actividad democrática del país.

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Así puedes consultar tu local de votación y si eres miembro de mesa

Para revisar estos datos, solo debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa a la web oficial consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio
  • Digita tu número de DNI
  • Verifica la información que el sistema te entregará de forma automática

La información que ofrece la plataforma te permitirá conocer tanto tu local de votación (dirección exacta) como si fuiste elegido miembro de mesa.

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¿Fuiste elegido miembro de mesa? Esto es lo que debes saber sobre tu función

Los electores designados como miembros de mesa se encargarán de instalar y organizar la mesa, verificar la documentación de los votantes y facilitar el proceso de votación. Tras el cierre de las urnas, asumen el escrutinio, el conteo de votos y el llenado de actas según los procedimientos establecidos por la ONPE.

Según la ONPE, es obligatorio cumplir con esta función. Los miembros de mesa recibirán un pago de S/165 una vez completada la capacitación y las funciones del día de la votación. En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que quienes no se presenten sin justificación recibirán una multa de S/275, monto equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

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