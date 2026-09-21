Keiko Fujimori llegó a EE. UU. para participar en la Asamblea General de la ONU

La presidenta Keiko Fujimori llegó a Nueva York para asistir a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. A su llegada, se trasladó a la residencia de la representación peruana para coordinar el inicio de sus actividades oficiales.

La mandataria viajó junto a una comitiva integrada por el canciller Carlos Espá, el ministro de Economía Elmer Cuba, el titular de Mincetur Rogers Valencia y el ministro del Ambiente Vladimiro Huaroc.

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