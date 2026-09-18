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Sociedad

"Quiere maquillar el caso como agresión física": familiar acusa a directora del Liceo Naval de ocultar agresión sexual tras ataque en bus

Los padres del menor presentaron la queja en San Borja, y ocho adolescentes fueron intervenidos por la Policía mientras continúa la investigación. La familia evalúa acciones legales.

El familiar del menor cuestionó también la falta de intervención de los adultos durante el traslado y afirmó que el Liceo Naval ya conocía la gravedad del hecho antes de emitir su comunicado.
El familiar del menor cuestionó también la falta de intervención de los adultos durante el traslado y afirmó que el Liceo Naval ya conocía la gravedad del hecho antes de emitir su comunicado.Foto: Andina/Willax/Composición LR
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Un familiar del estudiante de 16 años que denunció una presunta agresión sexual dentro de un bus del Liceo Naval cuestionó la respuesta de la institución educativa y acusó a la directora de presentar el hecho como una agresión física. El adolescente habría sido atacado cuando regresaba de un torneo de futsal junto a otros estudiantes.

La denuncia fue presentada por los padres del menor en San Borja y posteriormente ocho adolescentes fueron intervenidos por la Policía. Mientras avanzan las diligencias de la Fiscalía de Familia, el familiar de la víctima también cuestionó la actuación de los adultos que acompañaban a los escolares durante el traslado y afirmó que no habrían intervenido para detener lo ocurrido.

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Documento impreso con membrete del Liceo Naval Almirante Guise que contiene el comunicado número 183-2026 dirigido a los padres de familia

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Familiar del estudiante denuncia que el colegio presentó el caso como una agresión física

El familiar sostuvo que la dirección del Liceo Naval conocía la gravedad de lo ocurrido antes de emitir su comunicado. Según su versión, la institución habría reducido inicialmente el hecho a una agresión física, pese a que la familia ya había denunciado una presunta agresión sexual. “Y lo quiere maquillar como una agresión física cuando ella ya sabía lo que había pasado en el bus”, afirmó durante una entrevista con Willax.

También aseguró que dentro del colegio existirían antecedentes de quejas relacionadas con situaciones de bullying y conductas violentas. El entrevistado señaló que padres, estudiantes y profesores habrían comunicado anteriormente estos problemas al consejo directivo, al que cuestionó por no haber adoptado, según su versión, medidas suficientes. “El Liceo es cuna del bullying. Siempre ha sido así”, manifestó.

El familiar agregó que algunos de los adolescentes señalados integrarían equipos deportivos de la institución. Estas afirmaciones corresponden a la versión entregada por el pariente del estudiante y deberán ser contrastadas y esclarecidas por las autoridades durante la investigación. La familia, además, evalúa iniciar acciones legales contra el colegio.

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Familia relata cómo ocurrió el ataque al estudiante de 16 años dentro del bus del Liceo Naval

De acuerdo con el testimonio del familiar, el adolescente se comunicó con sus padres después del presunto ataque y les informó que había resultado golpeado. Su madre habría enviado un taxi para trasladarlo a una clínica, donde posteriormente se reunió con él. El pariente señaló que el menor continúa afectado emocionalmente y recibe acompañamiento de su familia.

Sobre la agresión denunciada, relató que dos estudiantes habrían sujetado al adolescente de las manos mientras otros lo inmovilizaban. Debido a la posición en la que habría quedado, el menor no pudo identificar a todos los participantes. “Las investigaciones van a determinar eso, porque lamentablemente a mi sobrino lo tenían en una posición donde no podía visualizar”, explicó.

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