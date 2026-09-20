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Resultados de La Tinka del domingo 20 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Consulta los resultados oficiales de La Tinka del domingo 20 de septiembre de 2026, los números ganadores, el Sí o Sí, la Boliyapa y el nuevo pozo acumulado para el próximo sorteo.

Conoce los números ganadores y todos los resultados del sorteo de La Tinka de hoy, domingo 20 de septiembre.
Conoce los números ganadores y todos los resultados del sorteo de La Tinka de hoy, domingo 20 de septiembre.Foto: Tinka
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La Tinka realizará un nuevo sorteo el domingo 20 de septiembre con un premio que asciende a S/29.006.916. Durante la jornada también se realizarán los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. El sorteo será transmitido a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, domingo 20 de septiembre

19:18
20/9/2026

¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka?

Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:

- Plaza Vea

- Vivanda

- Promart

- Mass

- Oechsle

- Módulos de La Tinka

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