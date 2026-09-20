Resultados de La Tinka del domingo 20 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
Consulta los resultados oficiales de La Tinka del domingo 20 de septiembre de 2026, los números ganadores, el Sí o Sí, la Boliyapa y el nuevo pozo acumulado para el próximo sorteo.
La Tinka realizará un nuevo sorteo el domingo 20 de septiembre con un premio que asciende a S/29.006.916. Durante la jornada también se realizarán los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. El sorteo será transmitido a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
Sorteo de La Tinka EN VIVO HOY, domingo 20 de septiembre
¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka?
Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:
- Plaza Vea
- Vivanda
- Promart
- Mass
- Oechsle
- Módulos de La Tinka