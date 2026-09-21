Debate municipal 2026 EN VIVO: 13 candidatos se enfrentarán por la alcaldía de Lima este 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre, 13 candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentarán en el debate municipal 2026, organizado por el JNE de cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). El evento comienza a las 8 p. m. en la Biblioteca Nacional del Perú y se transmitirá por el canal de YouTube y la televisión del JNE, así como por los medios que retransmitan la jornada. El debate tendrá cinco bloques: presentación y visión de la capital, cruces entre candidatos, preguntas ciudadanas, la sección "Sin rodeos" y mensajes finales. En La República te contamos EN VIVO todo lo que ocurre antes, durante y después de este evento electoral.

Debate municipal 2026 EN VIVO: Últimas noticias 12:09 Debate Municipal 2026: ¿Quiénes son los candidatos que participarán este 21 de septiembre? Son 13 los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana que subirán hoy al estrado del debate organizado por el JNE: Samir Quispe (Batalla Perú), Ricardo Belmont (Obras), Carlos Bruce (Somos Perú), Victoria La Cruz (Partido Morado), Segundo Valdez (Frepap), Elio Riera (Alianza para el Progreso), Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú), Flor de María Hurtado (Demócrata Verde), Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú), Luis Huette (Pueblo Consciente), Susel Paredes (Ahora Nación), Daniel Urresti (Podemos Perú) y Yehude Simon (Tierra Verde). 11:33 Debate municipal 2026: ¿a qué hora empieza y dónde verlo? El JNE realiza hoy el primer debate por la alcaldía de Lima Metropolitana, a las 8 p. m., en la Biblioteca Nacional del Perú. La transmisión será por el canal de YouTube del JNE, además de los medios de comunicación que retransmitan la jornada.