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Sociedad

¡Es oficial! Vaticano publica agenda del papa León XIV en Perú: estas son las actividades que cumplirá

El pontífice llegará al país el miércoles 11 de noviembre y visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Su recorrido incluirá misas, encuentros con jóvenes, autoridades, representantes de la Iglesia y pueblos amazónicos.

Publican agenda oficial del papa León XIV en Perú
Publican agenda oficial del papa León XIV en PerúComposición LR/ Difusión
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El Vaticano publicó el programa oficial de la visita del papa León XIV al Perú, que se desarrollará del 11 al 16 de noviembre. El pontífice llegará a Lima y posteriormente recorrerá Chiclayo, Cusco y Pucallpa antes de retornar a la capital para su despedida.

Durante su permanencia en el país, León XIV cumplirá una serie de actividades religiosas e institucionales, entre ellas celebraciones eucarísticas y encuentros con distintos sectores de la sociedad. El viaje también tendrá un significado especial para el pontífice, quien fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

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¿Cuál es la agenda del papa León XIV en Perú?

El programa oficial contempla actividades en cuatro ciudades. Estas son las principales fechas de su recorrido:

  • Miércoles 11 de noviembre — Lima: llegada al Callao, ceremonia de bienvenida, visita a Palacio de Gobierno y encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil.
  • Jueves 12 — Lima: reunión con los obispos del Perú, encuentro con sacerdotes y religiosos y vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Monumental.
  • Viernes 13 — Chiclayo: misa en las Pampas de Pimentel y actividades con representantes de la Iglesia y del ámbito universitario.
  • Sábado 14 — Chiclayo: ceremonia en la Catedral de Santa María y misa en Santa Cruz de Succhabamba, además de un encuentro de oración.
  • Domingo 15 — Cusco y Pucallpa: encuentro con fieles en Saqsaywaman y rezo del Ángelus en Cusco. Luego viajará a Pucallpa para reunirse con misioneros y representantes de pueblos amazónicos y celebrar una misa.
  • Lunes 16 — Lima: visita a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, misa en la Base Aérea Las Palmas y ceremonia de despedida antes de su retorno a Roma.

¿Cómo se prepara Perú para la llegada de León XIV?

La visita del pontífice ya cuenta con una organización especial en las ciudades que formarán parte de su recorrido. El Gobierno declaró de interés nacional las actividades vinculadas con su llegada y conformó una Comisión Extraordinaria de Alto Nivel para coordinar los preparativos.

En paralelo, la Iglesia peruana viene coordinando las actividades pastorales y logísticas. La Conferencia Episcopal Peruana también presentó una oración oficial por la visita, mientras que las jurisdicciones eclesiásticas de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa trabajan en la preparación de los encuentros con el pontífice.

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