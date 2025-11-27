Nicolás Maduro afirma que Venezuela suma "17 semanas de guerras psicológicas" con Estados Unidos por incursión en el Caribe

En el marco por la celebración del 105 aniversario de la Aviación Militar de Venezuela, Nicolás Maduro instó al cuerpo aéreo a estar alertas ante cualquier amenaza extranjera que busque atentar contra el país. Además, el líder chavista intentó victimizar a su régimen y alegó que se habían cumplido "17 semanas de guerras psicológicas" desde que Estados Unidos inició con el despliegue militar en el Caribe.

Asimismo, su brazo armado, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que, en el caso de un posible conflicto armado, están "dispuestos a todo".

Venezuela denuncia "guerras psicológicas" desde Estados Unidos

Durante un acto público en la Aviación venezolana, el presidente Nicolás Maduro buscó victimizar a su régimen alegando que era víctima de múltiples agresiones y "guerras psicológicas" perpetradas desde Estados Unidos, en referencia a la incursión militar desplegada en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de ser una cruzada antidrogas.

"Desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del mar Caribe, de Sudamérica y de Venezuela bajo falsos y extravagantes argumentos... 17 semanas de guerras psicológicas, presiones inmorales que, lejos de atemorizar a nuestro pueblo, han despertado una fuerza fabulosa de resistencia, de conciencia nacional", dijo el líder chavista.

Además, Maduro instó a los militares a permanecer "imperturbables" y "alerta" por si la nación los necesita para la defensa del territorio ante las crecientes especulaciones de un ataque extranjero perpetrado por EE. UU., que, según Caracas, planea el derrocamiento del régimen actual.

"Estamos dispuestos al combate"

Un desafiante Vladimir Padrino López apareció el jueves afirmando que el cuerpo armado venezolano está listo para enfrentar a cualquier intención de ataque perpetrado por agentes extranjeros. "Estamos dispuestos a todo, estamos dispuestos al combate, estamos dispuestos a morir", aseguró en la ceremonia donde también se conmemoró los 33 años de un fallido intento de golpe de Estado en Venezuela. "No hay excusa de ningún tipo", agregó, asegurando que las fuerzas armadas del país están "obligadas" a actuar ante cualquier amenaza que altere la seguridad nacional.

El jefe de la cartera de Defensa también se dirigió a Estados Unidos, quien permanece vigilante desde aguas internacionales, indicando que atacar al país llanero sería un grave error. "No cometan el error de agredir a Venezuela, porque el pueblo está listo siempre junto a su fuerza armada para dar la respuesta que haya que dar en el momento que haya que dar en defensa de nuestra sagrada soberanía", aseguró.

Por otro lado, el ministro hizo referencia a las islas del Caribe (República Dominicana y Trinidad y Tobago) que, en las últimas semanas, evidenciaron una fortaleza de lazos con el Gobierno de Estados Unidos en su plan contra el narcotráfico, calificándolos de "gobiernos genuflexos que se prestan para el juego imperialista, para militarizar el Caribe, para hacer el Caribe un mar cerrado para sus intereses".

Desde el pasado 2 de septiembre, la escuadra militar estadounidense desplegada en el Pacífico y el Caribe han atacado al menos 20 presuntas "narcoembarcaciones", dejando un saldo aproximado de 83 muertos, las cuales el régimen señala como "ejecuciones extrajudiciales".