HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 LAS 10 DEL DÍA EN VIVO PROGRAMA del 27/11/25

Mundo

Nicolás Maduro afirma que Venezuela suma "17 semanas de guerras psicológicas" con Estados Unidos por incursión en el Caribe

Nicolás Maduro también ordenó a los miembros de la Aviación venezolana a estar "alerta, listos y dispuestos", ante cualquier acción que represente una amenaza para el país.

Nicolás Maduro instó a la Fuerza Armada de Venezuela a defender la soberanía nacional.
Nicolás Maduro instó a la Fuerza Armada de Venezuela a defender la soberanía nacional. | AFP | Federico Parra

En el marco por la celebración del 105 aniversario de la Aviación Militar de Venezuela, Nicolás Maduro instó al cuerpo aéreo a estar alertas ante cualquier amenaza extranjera que busque atentar contra el país. Además, el líder chavista intentó victimizar a su régimen y alegó que se habían cumplido "17 semanas de guerras psicológicas" desde que Estados Unidos inició con el despliegue militar en el Caribe.

Asimismo, su brazo armado, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que, en el caso de un posible conflicto armado, están "dispuestos a todo".

TE RECOMENDAMOS

LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 27/11/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

lr.pe

Venezuela denuncia "guerras psicológicas" desde Estados Unidos

Durante un acto público en la Aviación venezolana, el presidente Nicolás Maduro buscó victimizar a su régimen alegando que era víctima de múltiples agresiones y "guerras psicológicas" perpetradas desde Estados Unidos, en referencia a la incursión militar desplegada en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de ser una cruzada antidrogas.

"Desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del mar Caribe, de Sudamérica y de Venezuela bajo falsos y extravagantes argumentos... 17 semanas de guerras psicológicas, presiones inmorales que, lejos de atemorizar a nuestro pueblo, han despertado una fuerza fabulosa de resistencia, de conciencia nacional", dijo el líder chavista.

Además, Maduro instó a los militares a permanecer "imperturbables" y "alerta" por si la nación los necesita para la defensa del territorio ante las crecientes especulaciones de un ataque extranjero perpetrado por EE. UU., que, según Caracas, planea el derrocamiento del régimen actual.

PUEDES VER: Maduro refuerza su seguridad personal y reduce apariciones públicas ante amenaza de ataques de EE.UU., según Financial Times

lr.pe

"Estamos dispuestos al combate"

Un desafiante Vladimir Padrino López apareció el jueves afirmando que el cuerpo armado venezolano está listo para enfrentar a cualquier intención de ataque perpetrado por agentes extranjeros. "Estamos dispuestos a todo, estamos dispuestos al combate, estamos dispuestos a morir", aseguró en la ceremonia donde también se conmemoró los 33 años de un fallido intento de golpe de Estado en Venezuela. "No hay excusa de ningún tipo", agregó, asegurando que las fuerzas armadas del país están "obligadas" a actuar ante cualquier amenaza que altere la seguridad nacional.

El jefe de la cartera de Defensa también se dirigió a Estados Unidos, quien permanece vigilante desde aguas internacionales, indicando que atacar al país llanero sería un grave error. "No cometan el error de agredir a Venezuela, porque el pueblo está listo siempre junto a su fuerza armada para dar la respuesta que haya que dar en el momento que haya que dar en defensa de nuestra sagrada soberanía", aseguró.

Por otro lado, el ministro hizo referencia a las islas del Caribe (República Dominicana y Trinidad y Tobago) que, en las últimas semanas, evidenciaron una fortaleza de lazos con el Gobierno de Estados Unidos en su plan contra el narcotráfico, calificándolos de "gobiernos genuflexos que se prestan para el juego imperialista, para militarizar el Caribe, para hacer el Caribe un mar cerrado para sus intereses".

Desde el pasado 2 de septiembre, la escuadra militar estadounidense desplegada en el Pacífico y el Caribe han atacado al menos 20 presuntas "narcoembarcaciones", dejando un saldo aproximado de 83 muertos, las cuales el régimen señala como "ejecuciones extrajudiciales".

Notas relacionadas
Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos

Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

LEER MÁS
¿Quiénes están detrás de Maduro en Venezuela? Así se conforma la cúpula chavista que mantiene al país en profunda crisis

¿Quiénes están detrás de Maduro en Venezuela? Así se conforma la cúpula chavista que mantiene al país en profunda crisis

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Condenado por golpista": así informaron medios internacionales la condena a 11 años de prisión del expresidente Pedro Castillo

"Condenado por golpista": así informaron medios internacionales la condena a 11 años de prisión del expresidente Pedro Castillo

LEER MÁS
Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

LEER MÁS
Putin exige retiro de tropas ucranianas de territorios reclamados por Rusia para poder cesar combates

Putin exige retiro de tropas ucranianas de territorios reclamados por Rusia para poder cesar combates

LEER MÁS
Vladimir Putin busca el rearme a gran escala de la alianza militar postsoviética ante el aumento en defensa en la OTAN

Vladimir Putin busca el rearme a gran escala de la alianza militar postsoviética ante el aumento en defensa en la OTAN

LEER MÁS
La doctora venezolana que criticó al régimen de Maduro en un audio de WhatsApp y terminó condenada a 30 años de cárcel

La doctora venezolana que criticó al régimen de Maduro en un audio de WhatsApp y terminó condenada a 30 años de cárcel

LEER MÁS
Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos

Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Mundo

Últimas encuestas en Chile: Kast o Jara, ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025?

Golpe de Estado en Guinea-Bissau: militares toman el control del país y arrestan a presidente tras elecciones presidenciales

Donald Trump tilda de 'enemigo del pueblo' al NYT tras artículo que cuestiona su estado de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025