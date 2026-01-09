➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 9 de enero, según Jhan Sandoval

Los astros traen este viernes 9 de enero nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 9 de enero?

Aries

Te relacionarás con una persona joven, pero con gran voluntad y muchas ambiciones. Su energía volverá a contagiarte de ese espíritu de lucha que habías perdido. Recuperas la fe en tus proyectos.

Tauro

Tu voluntad y capacidad creativa te permitirá encontrar soluciones a cualquier problema que se presente. En el amor, alguien que resalta por su atractivo y juventud se acercará. No te aceleres.

Géminis

Te probarás a ti mismo intentando ganarte la confianza de personas difíciles. Hoy cualquier problema que enfrentes lo tomarás como reto. Esta capacidad de enfrentamiento te hará brillar.

Cáncer

No subestimes esa responsabilidad que tienes en manos. Es posible que estés descuidando una actividad importante. El tiempo pasa rápido y necesitas avanzar todo lo que puedas.

Leo

Has estado algo distraído en actividades apasionantes y ahora te cuesta regresar a tu agenda laboral. Ha llegado el momento de priorizar si deseas mantener el orden y tu buena imagen profesional.

Virgo

Tienes el deseo de hacer algo diferente que rompa completamente con la rutina. Las ideas y proyectos que hoy comiences te llevarán al triunfo profesional. Recibes noticias de personas en el extranjero.

Libra

Amaneces con una energía muy positiva. Ningún problema que se presente quedará sin solución gracias a esa fuerza de voluntad y el optimismo con el que hoy enfrentarás cualquier circunstancia.

Escorpio

Recibes noticias de esa postulación en la que participaste. Estás muy cerca de iniciar una nueva etapa profesional. En el amor, conocerás a alguien que despertará deseos y pasiones intensas.

Sagitario

Ya no te sientes a gusto con lo conseguido. Vuelve tu deseo por nuevas experiencias y comenzarás a explorar otros horizontes. Es posible que inicies cursos que te hagan mucho más competitivo.

Capricornio

Te cuesta tomar riesgos en la vida, pero una amistad te hará ver lo conveniente de iniciar ese negocio o proyecto que tanto te interesa. Ha llegado el momento de dar el primer paso.

Acuario

Una amistad te hablará de una actividad innovadora y lucrativa en la que se está vinculando. Desearás saber más al respecto y en poco tiempo tomarás la decisión de participar. Será favorable.

Piscis

Se acercará a ti una mujer joven y con buenas intenciones. Esta persona será clave para todas las actividades que desarrolles el día de hoy. En el amor, vuelve la pasión y la intensidad a tu relación.