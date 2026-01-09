HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 9 de enero, según Jhan Sandoval

Jhan Sandoval comparte el horóscopo de hoy: descubre las predicciones diarias para el amor, la carrera y la salud de todos los signos este 9 de enero. ¡Entérate de las sorpresas que el universo tiene preparadas para ti!

Lee el horóscopo de hoy, 9 de enero.
Lee el horóscopo de hoy, 9 de enero. | Foto: Composición LR

Los astros traen este viernes 9 de enero nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de enero, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 9 de enero?

Aries

Te relacionarás con una persona joven, pero con gran voluntad y muchas ambiciones. Su energía volverá a contagiarte de ese espíritu de lucha que habías perdido. Recuperas la fe en tus proyectos.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Tauro

Tu voluntad y capacidad creativa te permitirá encontrar soluciones a cualquier problema que se presente. En el amor, alguien que resalta por su atractivo y juventud se acercará. No te aceleres.

Géminis

Te probarás a ti mismo intentando ganarte la confianza de personas difíciles. Hoy cualquier problema que enfrentes lo tomarás como reto. Esta capacidad de enfrentamiento te hará brillar.

Cáncer

No subestimes esa responsabilidad que tienes en manos. Es posible que estés descuidando una actividad importante. El tiempo pasa rápido y necesitas avanzar todo lo que puedas.

Leo

Has estado algo distraído en actividades apasionantes y ahora te cuesta regresar a tu agenda laboral. Ha llegado el momento de priorizar si deseas mantener el orden y tu buena imagen profesional.

Virgo

Tienes el deseo de hacer algo diferente que rompa completamente con la rutina. Las ideas y proyectos que hoy comiences te llevarán al triunfo profesional. Recibes noticias de personas en el extranjero.

Libra

Amaneces con una energía muy positiva. Ningún problema que se presente quedará sin solución gracias a esa fuerza de voluntad y el optimismo con el que hoy enfrentarás cualquier circunstancia.

Escorpio

Recibes noticias de esa postulación en la que participaste. Estás muy cerca de iniciar una nueva etapa profesional. En el amor, conocerás a alguien que despertará deseos y pasiones intensas.

Sagitario

Ya no te sientes a gusto con lo conseguido. Vuelve tu deseo por nuevas experiencias y comenzarás a explorar otros horizontes. Es posible que inicies cursos que te hagan mucho más competitivo.

Capricornio

Te cuesta tomar riesgos en la vida, pero una amistad te hará ver lo conveniente de iniciar ese negocio o proyecto que tanto te interesa. Ha llegado el momento de dar el primer paso.

Acuario

Una amistad te hablará de una actividad innovadora y lucrativa en la que se está vinculando. Desearás saber más al respecto y en poco tiempo tomarás la decisión de participar. Será favorable.

Piscis

Se acercará a ti una mujer joven y con buenas intenciones. Esta persona será clave para todas las actividades que desarrolles el día de hoy. En el amor, vuelve la pasión y la intensidad a tu relación.

Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 7 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 7 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 6 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 6 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 9 de enero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 9 de enero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 7 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 7 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Radiación UV con niveles altos y muy altos en Lima: Senamhi advierte cuáles son los distritos que se verán más afectados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de enero, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 8 de enero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 7 de enero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025