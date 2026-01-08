Indecopi informó que sancionó a la editorial Santillana por vulnerar el Código de Protección y Defensa del Consumidor al vender un libro con fallas de impresión. La entidad precisó, mediante un comunicado, que el producto presentaba defectos que afectaban su calidad. Tras evaluar el caso, el organismo emitió una resolución final y confirmó la infracción contra la empresa. La multa impuesta fue de 2.44 UIT, equivalente a S/13.420.

La resolución final de la Indecopi. Foto: Indecopi

El procedimiento legal que se llevó a cabo contra la editorial Santillana

De acuerdo con la Resolución Final N.° 777-2025/INDECOPI-AQP, que confirmó la denuncia emitida el 20 de junio de 2025 por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos, la editorial vulneró el artículo 19 del referido código al afectar el derecho de la consumidora a recibir un producto idóneo. El proceso legal contra la editorial Santillana fue iniciado por una usuaria, debido a las graves fallas de impresión que impedían la adecuada lectura y uso del libro, así como por el formato invertido que este presentaba.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Como medida impuesta por la Indecopi de Arequipa, la editorial Santillana S.A tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para devolver el monto pagado por el libro al denunciante.

La ratificación de la sanción por parte de Indecopi a la editorial Santillana

Pese a los intentos de apelar la sanción de Indecopi, mediante la Resolución Final N.° 355-2025/PS0-INDECOPI-AREQUIPA, emitida el 20 de junio de 2025, la entidad presidida por los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos (ORPS), instancia administrativa del Indecopi en Perú, decidió desestimar dicha apelación, ratificó la multa contra la editorial Santillana y señaló que también se vulneraron los artículos 1.1 y 2.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Finalmente, Indecopi recordó a los proveedores que las empresas que ofrecen productos están obligadas a cumplir con las condiciones de calidad, originalidad y seguridad, a fin de garantizar los derechos de los consumidores.