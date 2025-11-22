Nicolás Maduro apareció bailando en medio de tensiones con EE.UU.: "Es viernes y me voy rumba"

Vitoreado por cientos de estudiantes universitarios, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que las "asechanzas" de Estados Unidos no lo detendrán, durante un acto en el que incluso bailó ritmos tropicales junto a su esposa.

"Es viernes y ¿Qué pasa el viernes?, ¿Qué vamos a hacer hoy? La Venezuela en paz, viernes en la noche se declara en rumba total, ¡Rumba, rumba! ¡Es viernes y me voy rumba! ¡Y a mí no me para nadie! ¡Música!", celebró Maduro.

Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado una flotilla de buques de guerra (incluido el portaaviones más grande del mundo) para frenar el narcotráfico en el Caribe, aunque Maduro sostiene que es una operación que busca derrocarlo.

Nicolás Maduro pidió a los universitarios venezolanos contactar con movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que detengan la guerra. "Paren la guerra, no a la guerra, Venezuela quiere paz", señaló.

De fondo sonaba una canción electrónica con frases en inglés del mandatario. "No war, no crazy war, no, no, no, ¿Cómo se dice en inglés?, peace, peace, yes peace", decía la voz de Maduro, que bailó y saltó al escucharla.

¡Maduro te amo!, gritó una joven desde una tarima ubicada frente al palacio presidencial de Miraflores. "Yo también te amo", respondió el presidente a los jóvenes que lo escuchaban eufóricos.

"El amor me da la fuerza para vencer a todos los demonios que haya que vencer, a todas las asechanzas y amenazas que haya que vencer", agregó el mandatario venezolano.

"Solamente quieren una excusa para invadir", declaró Isabel Cupare, estudiante del primer semestre de estudios jurídicos.

"Rechazamos rotundamente las amenazas estadounidenses, la juventud venezolana no quiere guerra", indicó, por su parte, Eudorangel Tayupe, estudiante de administración de 19 años.

Hasta el momento, la operación antinarcóticos de Estados Unidos dejó más de 80 muertos en una veintena de ataques contra presuntas narcolanchas. Venezuela afirma que esos bombardeos son ejecuciones extrajudiciales.

La administración del presidente Donald Trump tiene previsto declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles, una organización criminal que estaría liderada por Nicolás Maduro.

Una declaratoria de este tipo da soporte legal a una acción militar contra Venezuela, aunque Donald Trump ha mostrado su intención de dialogar con Nicolás Maduro.