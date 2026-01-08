El dólar estadounidense cedería terreno frente a las monedas de 3 países de América Latina en 2026

Las proyecciones para 2026 sugieren que las monedas latinoamericanas, especialmente las de Brasil, Colombia y México, podrían mantener su fortaleza frente al dólar estadounidense. Esto se debe principalmente a los diferenciales de tasas de interés atractivos y las políticas monetarias firmes que han implementado estos países en los últimos años. Analistas de Citi y UBS coinciden en que estas economías están bien posicionadas para enfrentar un escenario de estabilidad en los tipos de cambio, aunque algunos riesgos podrían afectar el desempeño de sus monedas.

Por otro lado, las elecciones presidenciales en Brasil y Colombia, junto con la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., jugarán un papel crucial en las perspectivas de las monedas de la región. Si bien se espera que las monedas de estos tres países se mantengan relativamente estables frente al dólar, los factores internos y las decisiones internacionales podrían influir en sus movimientos.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Política monetaria sólida en Brasil, Colombia y México impulsa sus monedas frente al dólar

Brasil, Colombia y México se benefician de tasas de interés atractivas, lo que ayuda a fortalecer sus monedas frente al dólar. En particular, el real brasileño es una de las monedas más competitivas de la región, respaldada por una política monetaria restrictiva que ha logrado atraer flujos de inversión. Este escenario le ha permitido al real mantenerse firme en un contexto económico global desafiante.

El peso colombiano también se beneficia de una posible subida de tasas de interés por parte del Banco de la República de Colombia. Además, las expectativas de una política monetaria más restrictiva podrían ayudar a estabilizar la moneda frente al dólar, mientras que el peso mexicano se mantiene relativamente estable gracias a su consistencia macroeconómica y la alta liquidez en los mercados emergentes.

Las elecciones en Brasil y Colombia, factores clave para el desempeño de sus monedas

Las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil y Colombia podrían generar incertidumbre política, lo que afectaría el desempeño de sus monedas. En Brasil, la posibilidad de que se implementen ajustes fiscales y reformas políticas influiría en el real brasileño. Si el nuevo gobierno opta por políticas fiscales más restrictivas, podría generar un escenario favorable para la moneda. Sin embargo, cualquier incertidumbre política podría tener efectos negativos, generando volatilidad en los mercados.

En Colombia, el impacto de las elecciones presidenciales podría también generar incertidumbre económica, afectando la confianza en el peso colombiano. A pesar de ello, las expectativas de una subida de tasas por parte del banco central podrían ayudar a mitigar los efectos negativos y a mantener el peso colombiano relativamente fuerte frente al dólar. Sin embargo, la estabilidad fiscal y política será clave para el desempeño de la moneda a largo plazo.

El petróleo y las materias primas clave para las monedas de América Latina

El precio del petróleo será un factor clave para la fortaleza del real brasileño y el peso colombiano en 2026. Ambos países están estrechamente ligados a la exportación de crudo, por lo que un repunte en los precios del petróleo podría generar un flujo de capital que fortalezca sus monedas. Además, la recuperación de los precios de las materias primas podría influir positivamente en las economías de Brasil y Colombia, impulsando la demanda de sus divisas.

Sin embargo, si los precios del petróleo caen, esto podría afectar negativamente al peso colombiano, que depende en gran medida de sus exportaciones de crudo. Mientras tanto, el peso mexicano podría beneficiarse de un marco macroestable, pero su capacidad de apreciación dependerá de factores más amplios, como las condiciones globales y el impacto de las políticas monetarias en los mercados emergentes.