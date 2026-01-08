Partidos para hoy 9 de enero: ¿cómo ver los partidos de la Copa Africana, LaLiga y King World Cup?

El fútbol no se detiene, pues para este viernes 9 de enero hay partidazos para todos los amantes de este bello deporte, con encuentros de la Copa Africana de Naciones, LaLiga de España y la Bundesliga. No obstante, también habrá partidos de la Kings World Cup que estarán emocionantes.

Desde Alemania, el Borussia Dortmund se enfrentará al Eintracht Frankfurt, mientras que en España, el Getafe recibirá la visita de la Real Sociedad, que buscará sumar de a tres.

Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones

Mali vs Senegal

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Claro Sports

Camerún vs Marruecos

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Claro Sports

Partidos de hoy, LaLiga

Getafe vs Real Sociedad

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DirecTV, DGO

Partidos de hoy, Bundesliga

Eintracht Fráncfort vs Borussia Dortmund

Hora: 2.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy, King World Cup

Arabia Saudita vs Indonesia

Hora: 6.00 p. m.

Canal: YouTube