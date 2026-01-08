Partidos para hoy 9 de enero: ¿cómo ver los partidos de la Copa Africana, LaLiga y King World Cup?
El viernes 9 de enero, el fútbol se enriquece con destacados partidos en la Copa Africana de Naciones, LaLiga y King World Cup. Conoce aquí la programación.
El fútbol no se detiene, pues para este viernes 9 de enero hay partidazos para todos los amantes de este bello deporte, con encuentros de la Copa Africana de Naciones, LaLiga de España y la Bundesliga. No obstante, también habrá partidos de la Kings World Cup que estarán emocionantes.
Desde Alemania, el Borussia Dortmund se enfrentará al Eintracht Frankfurt, mientras que en España, el Getafe recibirá la visita de la Real Sociedad, que buscará sumar de a tres.
Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones
- Mali vs Senegal
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Claro Sports
- Camerún vs Marruecos
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Claro Sports
Partidos de hoy, LaLiga
- Getafe vs Real Sociedad
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DirecTV, DGO
Partidos de hoy, Bundesliga
- Eintracht Fráncfort vs Borussia Dortmund
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy, King World Cup
- Arabia Saudita vs Indonesia
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: YouTube
- Estados Unidos vs Alemania
- Hora: 7.00 p.m.
- Canal: YouTube