Deportes

Partidos para hoy 9 de enero: ¿cómo ver los partidos de la Copa Africana, LaLiga y King World Cup?

El viernes 9 de enero, el fútbol se enriquece con destacados partidos en la Copa Africana de Naciones, LaLiga y King World Cup. Conoce aquí la programación.

Programación de partidos para hoy 9 de enero. Foto: composición LR/Instagram
Programación de partidos para hoy 9 de enero. Foto: composición LR/Instagram

El fútbol no se detiene, pues para este viernes 9 de enero hay partidazos para todos los amantes de este bello deporte, con encuentros de la Copa Africana de Naciones, LaLiga de España y la Bundesliga. No obstante, también habrá partidos de la Kings World Cup que estarán emocionantes.

Desde Alemania, el Borussia Dortmund se enfrentará al Eintracht Frankfurt, mientras que en España, el Getafe recibirá la visita de la Real Sociedad, que buscará sumar de a tres.

Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones

  • Mali vs Senegal
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Claro Sports
  • Camerún vs Marruecos
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Claro Sports

Partidos de hoy, LaLiga

  • Getafe vs Real Sociedad
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DirecTV, DGO

Partidos de hoy, Bundesliga

  • Eintracht Fráncfort vs Borussia Dortmund
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy, King World Cup

  • Arabia Saudita vs Indonesia
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: YouTube
  • Estados Unidos vs Alemania
  • Hora: 7.00 p.m.
  • Canal: YouTube
