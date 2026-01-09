HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Universitario responde a la FPF y respalda postura de Álvaro Barco: "Una preocupación legítima"

A través de un comunicado, Universitario se pronunció sobre las reciente declaraciones de Álvaro Barco, quien calificó al campeonato peruano como "cadáver"

Universitario de Deportes se pronunció a través de un comunicado. Foto: composición LR/Liga 1/Universitario
Universitario de Deportes se pronunció a través de un comunicado. Foto: composición LR/Liga 1/Universitario

Universitario de Deportes respalda a Álvaro Barco. Mediante un comunicado vía redes sociales, el conjunto crema se pronunció al respecto sobre las declaraciones de su director deportivo quien calificó el torneo local como un "cadáver". En el comunicado se puede apreciar que aunque reconocen que las palabras no fueron las más adecuadas, el planteamiento responde a una preocupación sobre todo por los derechos televisivos.

"El Club Universitario de Deportes comunica a la opinion pública, a sus socios, hinchada y a la comunidad deportiva en general lo siguiente, respecto a la situación de los derechos de transmision del torneo local:
1. Las declaraciones brindadas por nuestro Director Deportivo, Alvaro Barco. contienen expresiones y adjetivos que quizá no fueron los más adecuados en su forma. Sin embargo, el fondo del planteamiento se mantiene plenamente vigente, en tanto responde a una preocupación legítima y objetiva sobre el actual modelo de comercialización de los derechos de televisión, que a todas luces, perjudicó la economía de la mayoría de clubes profesionales, y con ellos nuestra solidaridad.
2. En efecto las declaraciones apuntan directamente al modelo de gestion y operación actualmente vigente, a cargo de la empresa 1190 Sports, el cual presenta dificultades estructurales que vienen afectando la sostenibilidad economica de los clubes. Como es de conocimiento público, los clubes de fútbol, reciben pagos con atrasos que han superado los sesenta días. situación que genera una afectación directa a la ejecución del presupuesto y al normal cumplimiento de obligaciones contractuales, laborales y financieras.
3. En ese sentido, el Club considera razonable y necesario expresar su preocupación frente a un esquema que, en los hechos, no ha garantizado predictibilidad ni estabilidad económica. Universitario de Deportes impulsa la revisión de este modelo con el objetivo de avanzar hacia un sistema sostenible, transparente y financieramente viable, que permita a todos los clubes cumplir oportunamente con sus compromisos y fortalecer el producto futbol peruano".

