Política

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

La ONPE definió el calendario para el sorteo de miembros de mesa de las elecciones generales 2026, un proceso obligatorio que incluye compensación económica, capacitación previa y beneficios laborales para quienes resulten elegidos.

Conoce todos los detalles para los miembros de mesa de estas elecciones generales 2026. Foto: difusión
Conoce todos los detalles para los miembros de mesa de estas elecciones generales 2026. Foto: difusión

El sorteo de miembros de mesa es una de las etapas clave del proceso electoral rumbo a las elecciones 2026, ya que permite garantizar la instalación y el funcionamiento de las mesas de sufragio a nivel nacional. A través de este mecanismo, la ONPE selecciona de manera aleatoria a ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

De acuerdo con el cronograma oficial, el sorteo será público y estará a cargo del organismo electoral, que luego publicará la lista preliminar de ciudadanos designados. Este procedimiento busca asegurar transparencia, participación ciudadana y una adecuada organización de las elecciones generales 2026.

ELECCIONES EN RIESGO Y EL PERÚ EN EL MUNDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los ciudadanos sorteados deberán cumplir funciones durante la jornada electoral y accederán a un pago económico, además de otros beneficios establecidos por la normativa vigente. La autoridad electoral también contempla un periodo de capacitación obligatoria antes del día de votación.

lr.pe

¿Cuáles son las funciones de un miembro de mesa?

Los miembros de mesa cumplen un rol central antes, durante y después de la jornada electoral. Antes del inicio de la votación, deben instalar la mesa de sufragio, verificar el material electoral, firmar las actas iniciales y asegurarse de que todo esté listo para recibir a los electores dentro del horario fijado por la ONPE.

Durante el proceso de votación, se encargan de identificar a los ciudadanos, entregar las cédulas, orientar a los votantes y mantener el orden en la mesa. Al cierre, realizan el conteo de votos, llenan las actas electorales y entregan el material a las autoridades correspondientes, una etapa decisiva para la transparencia y validez de los resultados de las elecciones generales 2026.

lr.pe

¿Cuándo es el sorteo de los miembros de mesa?

El sorteo de miembros de mesa se realizará el 29 de enero de 2026, según lo establecido por la ONPE en su calendario electoral. La actividad será pública y permitirá seleccionar a los ciudadanos que asumirán esta responsabilidad durante los comicios nacionales.

Tras el sorteo, se difundirá una lista preliminar. Luego, se abrirá un plazo para que los ciudadanos presenten tachas o excusas debidamente sustentadas. La relación definitiva de designados se publicará el 11 de febrero de 2026.

lr.pe

¿Cuánto le pagan a los miembros de mesa?

Los miembros de mesa recibirán una compensación económica equivalente al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Para el proceso de las elecciones 2026, este monto bordea los S/165, de acuerdo con el valor vigente de la UIT.

El pago se entrega únicamente a quienes cumplan con la totalidad de sus funciones el día de la votación. La inasistencia injustificada puede generar multas y sanciones administrativas establecidas por la legislación electoral.

lr.pe

¿Quiénes podrán ser elegidos como miembros de mesa?

Podrán ser elegidos como miembros de mesa los ciudadanos que figuren en el padrón electoral aprobado para las elecciones generales 2026 y que cuenten con pleno ejercicio de sus derechos civiles. La selección se realiza de manera aleatoria y está a cargo de la ONPE, sin necesidad de inscripción previa por parte de los electores.

Sin embargo, la normativa electoral establece impedimentos legales para garantizar la imparcialidad del proceso. No pueden ser designados los candidatos, personeros y autoridades de los organismos electorales, así como los trabajadores de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el Reniec. También quedan excluidos los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de determinados funcionarios públicos y otras personas expresamente señaladas por la ley electoral.

lr.pe

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

Luego del sorteo, la ONPE habilitará sus plataformas oficiales para que los ciudadanos consulten si fueron designados como miembros de mesa. La verificación se realiza con el número de DNI.

Además de la consulta digital, la entidad electoral difunde la información a través de comunicados oficiales y medios de comunicación, con el fin de garantizar que los seleccionados conozcan su designación con anticipación.

lr.pe

¿Cuándo inicia la capacitación a los miembros de mesa?

La capacitación de los miembros de mesa comenzará hasta 45 días antes de la jornada electoral. La ONPE ofrecerá modalidades presenciales y virtuales para facilitar la participación de los ciudadanos designados.

Durante las sesiones, se explicarán las funciones antes, durante y después de la votación, así como el correcto llenado de actas y la resolución de incidencias en el local de sufragio.

lr.pe

¿Cuáles son los beneficios de ser miembro de mesa?

Además del pago económico, los miembros de mesa tienen derecho a un día de descanso remunerado, que puede ser usado dentro de los 90 días posteriores a las elecciones generales 2026, previa coordinación con el empleador.

Este beneficio laboral aplica para los trabajadores del sector público y privado. Está respaldado por la normativa electoral y busca reconocer el tiempo y la responsabilidad asumida por los ciudadanos durante el proceso democrático.

lr.pe

Horarios de la jornada electoral 2026

El día de las elecciones 2026, los locales de votación abrirán desde las 6:00 a. m. para la instalación de mesas. La votación se desarrollará desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Los miembros de mesa deberán presentarse con anticipación para cumplir con la instalación, la recepción de votos y el conteo al cierre de la jornada, bajo supervisión de los organismos electorales.

