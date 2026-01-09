HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima anuncia la contratación de Luis Advíncula
Alianza Lima anuncia la contratación de Luis Advíncula     Alianza Lima anuncia la contratación de Luis Advíncula     Alianza Lima anuncia la contratación de Luis Advíncula     
Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR
Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     Sigue EN VIVO las Noticias del Perú y el Mundo | #TLR     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | PROGRAMA DEL 09 DE ENERO | #TLR

Fútbol Peruano

Alianza Lima anuncia a Luis Advíncula con peculiar mensaje: "Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas"

A través de sus redes sociales, el conjunto blanquiazul anunció la contratación del experimentado lateral de la selección peruana. El popular 'Bolt' se sumará a los trabajos del equipo en Montevideo.

Luis Advíncula jugará la Liga 1 y la Copa Libertadores con Alianza Lima. Foto: Alianza Lima
Luis Advíncula jugará la Liga 1 y la Copa Libertadores con Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

¡Es oficial! Luego de varios días, Alianza Lima confirmó la contratación de Luis Advíncula como su nuevo lateral derecho. El experimentado lateral de la selección peruana se sumará al equipo de Pablo Guede con miras a lo que será el inicio de la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

A través de sus redes sociales, el conjunto blanquiazul le dio la bienvenida al exjugador de Boca Juniors, quien regresa al fútbol peruano después de 12 años en el extranjero.

Alianza Lima hace oficial el fichaje de Luis Advíncula

"Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. ¡Bienvenido a casa!", fue el mensaje que acompañó la presentación del popular 'Rayo'.

larepublica.pe

De esta manera, Alianza Lima se convertirá en el tercer club que represente el defensor de 35 años en el balompié nacional. Anteriormente, jugó en Juan Aurich de Chiclayo y tuvo un muy recordado paso en Sporting Cristal; incluso, el propio futbolista reconoció en varias ocasiones que se siente identificado con la escuadra rimense.

¿Luis Advíncula jugará el Alianza Lima vs Independiente?

Luis Advíncula se sumará en las próximas horas a la pretemporada que viene realizando Alianza Lima en territorio uruguayo. Se espera que el mundialista se ponga bajo las órdenes de Pablo Guede y pueda sumar minutos en algunos de los amistosos programados en la Serie Río de La Plata.

Sin embargo, debido a que recién trabajará a la par de sus compañeros, Advíncula no contaría con minutos frente a Independiente de Avellaneda este sábado 10 de enero en el arranque del certamen continental.

Notas relacionadas
Alianza Lima define su primer 11 del 2026: el posible equipo de Pablo Guede ante Independiente por Serie Río de La Plata

Alianza Lima define su primer 11 del 2026: el posible equipo de Pablo Guede ante Independiente por Serie Río de La Plata

LEER MÁS
Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

LEER MÁS
Edison Flores y su peculiar mensaje a Jairo Vélez tras fichar por Alianza Lima: "Espero que le vaya muy bien, obviamente no con nosotros"

Edison Flores y su peculiar mensaje a Jairo Vélez tras fichar por Alianza Lima: "Espero que le vaya muy bien, obviamente no con nosotros"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sorteo Liga 1 2026 EN VIVO HOY: premiación y fixture completo para el Torneo Apertura y Clausura del fútbol peruano

Sorteo Liga 1 2026 EN VIVO HOY: premiación y fixture completo para el Torneo Apertura y Clausura del fútbol peruano

LEER MÁS
Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

LEER MÁS
Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

LEER MÁS
Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

LEER MÁS
Luis Advíncula llegó al Perú y rompió su silencio tras ser nuevo jugador de Alianza Lima: "Después hablaré"

Luis Advíncula llegó al Perú y rompió su silencio tras ser nuevo jugador de Alianza Lima: "Después hablaré"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Britney Spears anuncia que no actuará más en los Estados Unidos, pero sueña con presentarse en Europa junto a su hijo

Curwen revela que se tatuará el nombre de su novia Carla y sorprende en redes: "Voy a tener que hacerlo"

Partidos de HOY, 9 de enero del 2026: revisa la programación y los resultados de los encuentros de este martes

Fútbol Peruano

Sorteo del fixture de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: ¿a qué hora conoceremos el calendario de partidos del fútbol peruano?

Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

Universitario responde a la FPF y respalda postura de Álvaro Barco: "Una preocupación legítima"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025