¡Es oficial! Luego de varios días, Alianza Lima confirmó la contratación de Luis Advíncula como su nuevo lateral derecho. El experimentado lateral de la selección peruana se sumará al equipo de Pablo Guede con miras a lo que será el inicio de la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

A través de sus redes sociales, el conjunto blanquiazul le dio la bienvenida al exjugador de Boca Juniors, quien regresa al fútbol peruano después de 12 años en el extranjero.

Alianza Lima hace oficial el fichaje de Luis Advíncula

"Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. ¡Bienvenido a casa!", fue el mensaje que acompañó la presentación del popular 'Rayo'.

De esta manera, Alianza Lima se convertirá en el tercer club que represente el defensor de 35 años en el balompié nacional. Anteriormente, jugó en Juan Aurich de Chiclayo y tuvo un muy recordado paso en Sporting Cristal; incluso, el propio futbolista reconoció en varias ocasiones que se siente identificado con la escuadra rimense.

¿Luis Advíncula jugará el Alianza Lima vs Independiente?

Luis Advíncula se sumará en las próximas horas a la pretemporada que viene realizando Alianza Lima en territorio uruguayo. Se espera que el mundialista se ponga bajo las órdenes de Pablo Guede y pueda sumar minutos en algunos de los amistosos programados en la Serie Río de La Plata.

Sin embargo, debido a que recién trabajará a la par de sus compañeros, Advíncula no contaría con minutos frente a Independiente de Avellaneda este sábado 10 de enero en el arranque del certamen continental.