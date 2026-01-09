Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

El Comando Sur de Estados Unidos informó que infantes de marina coordinaron con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para zarpar del USS Gerald R. Ford e incautar "sin incidentes" otro buque petrolero en el Caribe. Este buque, que había zarpado de Venezuela, intentó evadir el bloqueo naval impuesto por Washington para impedir que los barcos transporten petróleo venezolano sancionado. "La Operación Southern Spear del Departamento de Defensa sigue firme en su misión de defender nuestra patria, poniendo fin a las actividades ilícitas y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental", escribió el mando conjunto en la red social X.

La secretaria del DHS Kristi Noem confirmó la reciente incautación del buque tanque Olina, considerado parte de una flota fantasma. "Se garantizó un abordaje seguro y efectivo, conforme a la ley. Las flotas fantasma no eludirán la justicia ni se ampararán en falsas reivindicaciones de nacionalidad", alegó. Luego advirtió que la Guardia Costera incautará los petroleros sancionados, hará cumplir las leyes estadounidenses e internacionales, y eliminará estas fuentes de financiación para actividades ilícitas, como el narcotráfico.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Estados Unidos incauta otro buque petrolero

La incautación del petrolero Olina ocurrió después de que el Ejército de Estados Unidos interceptara un buque vinculado a Venezuela que navegaba con bandera de rusa en el Atlántico Norte, aunque inicialmente estaba registrado bajo bandera panameña. El petrolero, antes conocido como Bella 1 y renombrado Marinera, había cambiado de nombre y bandera para evadir intentos previos de detención, incluyendo un abordaje frustrado por la Guardia Costera el 21 de diciembre. Tras dos semanas de persecución, la Guardia Costera finalmente abordó el buque y lo incautó.

Estados Unidos también reveló la toma de otro buque, identificado por Kristi Noem, como 'Taker Sophia' con bandera de Camerún, interceptado en el Caribe. El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que este buque operaba en aguas internacionales realizando actividades ilícitas, y que la Guardia Costera lo escolta hacia territorio estadounidense. La persecución del Marinera acumuló casi tres semanas de seguimiento en el Atlántico Norte, y Washington intensificó sus esfuerzos por incautarlo después de que evitara un abordaje el 20 de diciembre mientras se dirigía a Venezuela.

Según medios internacionales, el buque Taker Sophia es sospechoso de formar parte de la llamada flota en la sombra, utilizada para evadir sanciones internacionales, y viajaba sin señal de rastreo durante varios días antes de ser localizado cerca de Islandia y el Reino Unido.