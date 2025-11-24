HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Venezuela rechaza 'patraña' de EE.UU., que designó al 'Cartel de los Soles' como grupo terrorista

La cancillería venezolana rechazó la acusación de Estados Unidos y cuestionó la existencia del supuesto cartel, señalando que busca justificar una intervención ilegítima en el país.

Marco Rubio sostiene que el 'Cartel de los Soles' es dirigido por Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de Venezuela.
Marco Rubio sostiene que el 'Cartel de los Soles' es dirigido por Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de Venezuela.

Venezuela calificó de "ridícula patraña" la designación por parte de Estados Unidos del supuesto 'Cartel de los Soles' como una organización terrorista a la que Washington vincula con el presidente Nicolás Maduro.

La designación ocurre en medio del despliegue militar ordenado por Donald Trump en el Caribe y coincide con el anuncio de la visita del jefe del Estado Mayor, Dan Caine, a Trinidad y Tobago, donde abordará estrategias para combatir el narcotráfico.

Hace algunos días, Estados Unidos anunció que clasificaría al 'Cartel de los Soles' como una organización terrorista extranjera. La medida entró en efecto este lunes 24 de noviembre de 2025.

"Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles", indicó la cancillería en un comunicado.

"Ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten, y por eso van de fracaso en fracaso", dijo Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela en un acto de gobierno.

"Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo", añadió.

Caracas asegura que la designación se trata de una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, sostiene que el 'Cartel de los Soles' es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios que han corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela.

"El Cartel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", declaró Rubio.

Expertos descartan la existencia de una organización formalmente establecida y se refieren a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas.

Todos los días inventan

Estados Unidos incluye en la lista a grupos islamistas, separatistas, guerrillas y más recientemente pandillas y organizaciones de la droga de México y Colombia.

"Todos los días se inventan una pendejada distinta, una cosa más estrafalaria que la otra, todos los días, para señalar a Venezuela y con eso justificar lo que ellos quieren", dijo el ministro de Interior, Diosdado Cabello, sin mencionar la nueva medida de Washington.

Cabello anunció una gran movilización por la soberanía y la independencia. Expertos consideran que la declaratoria le abre a Washington un ámbito de posibilidades, tanto militares como de sanciones para seguir ejerciendo presión sobre Maduro.

Estados Unidos defiende el despliegue militar con el argumento de detener el tráfico de drogas hacia ese país y ha realizado ejercicios conjuntos con Trinidad y Tobago en el último mes.

El jefe del Estado Mayor se reunirá con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar. La visita se centrará en el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional en torno a la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales", según la embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago.

Fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas a las que Washington acusa de transportar drogas en aguas en Caribe y el Pacífico, según un recuento de la AFP de cifras públicas.

El gobierno venezolano tacha los bombardeos a embarcaciones de "ejecuciones extrajudiciales". Estados Unidos no ha proporcionado evidencias de que las personas atacadas fueran de hecho narcotraficantes.

El fin de semana seis aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un "aumento de la actividad militar" en medio de las maniobras militares.

