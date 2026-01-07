HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Congresista de Estados Unidos advierte que Delcy Rodríguez "debe entregar a Diosdado" para evitar un golpe de Estado en Venezuela

El congresista de Estados Unidos, Carlos Antonio Giménez, calificó de "matón" a Diosdado Cabello y afirmó que la "cúpula se está traicionando a diestra y siniestra".

Congresista de Estados Unidos pide a Delcy Rodríguez entregar a Diosdado Cabello para evitar un golpe en Venezuela.
Congresista de Estados Unidos pide a Delcy Rodríguez entregar a Diosdado Cabello para evitar un golpe en Venezuela. | Composición LR

El congresista estadounidense Carlos Antonio Giménez advirtió que la presidenta interina Delcy Rodríguez "debe entregar a Diosdado Cabello" para evitar un golpe de Estado en Venezuela y acceder a la recompensa de 25 millones de dólares que pesa sobre el ministro del Interior y Justicia, que fue designado por Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas automáticas en Nueva York.

Rodríguez asumió la presidencia ante una Asamblea Nacional que la oposición considera ilegítima y que es presidida por su hermano, Jorge Rodríguez. "Vengo con dolor por el sufrimiento causado al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima contra nuestra patria", declaró durante el acto de juramentación. Luego de la ceremonia, se reportaron disparos en las inmediaciones del Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, donde la policía abrió fuego contra drones que volaban sin autorización.

PUEDES VER: Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

lr.pe

Congresista de Estados Unidos advierte que Delcy Rodríguez "debe entregar a Diosdado"

Carlos Giménez calificó de "matón" a Diosdado Cabello y sostuvo que Delcy Rodríguez "está a tiempo" de evitar un golpe de Estado en Venezuela. A través de la red social X (antes Twitter), el político afirmó que "agentes chavistas están desertando y colaborando con Estados Unidos". Sin aportar pruebas, indicó que la "cúpula se está traicionando a diestra y siniestra".

Un día después de la detención de Maduro, el presidente Donald Trump advirtió a Rodríguez que "pagará un precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos. En la misma línea, el secretario de Estado Marco Rubio señaló que, si no se toman "las decisiones adecuadas", la Casa Blanca "mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección" de Washington, que desde septiembre ha realizado bombardeos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe. La administración Trump afirmó que solo está dispuesta a trabajar con el gobierno interino de Venezuela si se cumplen los objetivos de Estados Unidos, como facilitar el acceso de la inversión estadounidense a las vastas reservas de crudo del país.

Cabello, considerado el número dos del chavismo, insistió en que la revolución bolivariana sigue vigente. Por ello, la Casa Blanca advirtió que podría ser arrestado si no contribuye a la gobernabilidad de Rodríguez, al considerar que las acciones como ministro del Interior y Justicia podrían desestabilizar el país y generar caos durante el proceso de transición.

PUEDES VER: Venezuela EN VIVO: EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe

lr.pe

Carlos Antonio Giménez respalda a María Corina Machado

Carlos Giménez consideró que Venezuela debe avanzar hacia elecciones democráticas en un plazo de "meses" y no de "años" tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. Rechazó cualquier transición prolongada y respaldó a María Corina Machado. La líder opositora venezolana reapareció este lunes 5 de febrero en una entrevista con Fox News y denunció que Delcy Rodríguez "es la arquitecta principal de la tortura y del tráfico de personas". "Es una aliada de Rusia, de Irán y de China y resulta ampliamente rechazada por el pueblo venezolano", afirmó.

Machado aseguró que no tiene dudas de que Edmundo González ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Ese día, la oposición y organismos internacionales pusieron en duda la transparencia del proceso y sostuvieron que el candidato opositor superó a Maduro, quien finalmente fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que se difundieran los resultados desagregados.

Desde el exilio, González señaló que la transición democrática comenzará si se respeta la voluntad popular expresada en los comicios de 2024. "Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante", dijo, en alusión al operativo militar de Estados Unidos que permitió la captura del exdictador.

