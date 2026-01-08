Barcelona vs Real Madrid: fecha, hora y canal por la final de la Supercopa de España

FC Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras este 11 de enero por la final de la Supercopa de España. Foto: composición LR/Instagram

FC Barcelona ya conoce a su rival para la final de la Supercopa de España. Real Madrid se impuso por 2-1 al Atlético de Madrid en un encuentro disputado en el estadio King Abdullah Sports City (Yeda, Arabia Saudita). La gran final se jugará este domingo 11 de enero y se podrá seguir desde las 2.00 p.m. (hora peruana). El partido será transmitido por la señal de América TV. No obstante, también podrás seguirlo aquí, en La República Deportes.

El enfrentamiento entre ambos equipos promete ser emocionante de principio a fin, ya que los hinchas esperan un duelo muy parejo y dinámico, sobre todo por la envergadura de los dos clubes españoles.

¿Cuándo juega Barcelona contra Real Madrid?

La definición para conocer al primer campeón de la temporada se llevará a cabo este domingo 11 de enero de 2026. El partido, que decidirá al ganador de la Supercopa de España, se jugará en el Estadio King Abdullah Sports City de Yeda.

¿A qué hora es la final entre Barcelona contra Real Madrid?

El partido se podrá seguir desde las 2.00 p.m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te presenta la lista de horarios para otros países, por si te encuentras fuera del país.

Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Paraguay: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Uruguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Brasil (hora de Brasilia): 4:00 p.m.

4:00 p.m. España (Madrid, peninsular): 8:00 p.m.

¿Dónde ver la final entre Barcelona contra Real Madrid?

Si deseas ver la gran final de la Supercopa de España en línea, puedes ingresar a la página web tvGO Sports o descargar la app América tvGO para seguir el partido desde cualquier dispositivo móvil. Además, si eres cliente de Movistar, también podrás disfrutar del encuentro a través de la plataforma Movistar TV App. No obstante, tienes la opción de seguir el partido aquí, en La República Deportes, donde te llevaremos el minuto a minuto de este partido.