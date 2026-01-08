Últimas noticias, Venezuela: Trump afirma que Estados Unidos podría controlar territorio venezolano durante años
El 7 de enero, EE.UU. confirmó la captura de dos buques petroleros vinculados a Venezuela, en medio de una creciente tensión en la región tras la intervención en Caracas.
- Trump afirma que Venezuela comprará solo productos de EE.UU. con el dinero del nuevo acuerdo petrolero
- Trump exige a Delcy Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo
El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela continúa tenso. El presidente Donald Trump volvió a emitir declaraciones sobre la soberanía del país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro efectuada durante la intervención estadounidense en Caracas. Según indicó para The New York Times, el control sobre el territorio venezolano por parte de Washington será 'mucho más' que solo meses o un año.
El interés de Trump por el petróleo venezolano no ha sido un tabú de su parte, siempre siendo un punto importante en las declaraciones que viene dando para distintos medios o en diversas conferencias que ha dado tras la captura de Maduro. Bajo esta escalada, el 7 de enero, Estados Unidos confirmó la captura de dos nuevos buques petroleros vinculados a Venezuela: la Bella 1 en el Atlántico Norte y el M/T Sophia en el Caribe.
Últimas noticias de Venezuela: Estados Unidos continua la presión por el petróleo
Maduro y su esposa resultaron heridos en operación de EE. UU.
El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos durante la incursión militar de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero para capturarlos, dijo el ministro del Interior el miércoles.
"Ese momento Cilia fue herida en la cabeza y en un golpe en el cuerpo, (y) el hermano Nicolás fue herido en una pierna. Afortunadamente están mejorando de esa dolencia, pero ahí están las consecuencias de un ataque artero, 100 personas" fallecidas, informó el ministro Diosdado Cabello en su programa semanal de televisión.
Con información y foto de AFP
Trump afirma que EE. UU. podría controlar Venezuela durante años
El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.
En declaraciones al New York Times, el mandatario republicano dijo - respecto a cuánto tiempo cree que Washington mantendrá un control directo sobre el país sudamericano - que "solo el tiempo lo dirá".
Y cuando le preguntaron si hablaba de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: "Diría que mucho más".
Con información de AFP