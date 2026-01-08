HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 08 de enero | LR+ Noticias

Mundo

Últimas noticias, Venezuela: Trump afirma que Estados Unidos podría controlar territorio venezolano durante años

El 7 de enero, EE.UU. confirmó la captura de dos buques petroleros vinculados a Venezuela, en medio de una creciente tensión en la región tras la intervención en Caracas.

Estados Unidos continua la presión contra Venezuela en la búsqueda de su petróleo. Foto: Composición LR/AFP.
Estados Unidos continua la presión contra Venezuela en la búsqueda de su petróleo. Foto: Composición LR/AFP.

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela continúa tenso. El presidente Donald Trump volvió a emitir declaraciones sobre la soberanía del país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro efectuada durante la intervención estadounidense en Caracas. Según indicó para The New York Times, el control sobre el territorio venezolano por parte de Washington será 'mucho más' que solo meses o un año.

El interés de Trump por el petróleo venezolano no ha sido un tabú de su parte, siempre siendo un punto importante en las declaraciones que viene dando para distintos medios o en diversas conferencias que ha dado tras la captura de Maduro. Bajo esta escalada, el 7 de enero, Estados Unidos confirmó la captura de dos nuevos buques petroleros vinculados a Venezuela: la Bella 1 en el Atlántico Norte y el M/T Sophia en el Caribe.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Trump afirma que Venezuela comprará solo productos de EE.UU. con el dinero del nuevo acuerdo petrolero

lr.pe

Últimas noticias de Venezuela: Estados Unidos continua la presión por el petróleo

07:32
8/1/2026

Maduro y su esposa resultaron heridos en operación de EE. UU.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos durante la incursión militar de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero para capturarlos, dijo el ministro del Interior el miércoles.

"Ese momento Cilia fue herida en la cabeza y en un golpe en el cuerpo, (y) el hermano Nicolás fue herido en una pierna. Afortunadamente están mejorando de esa dolencia, pero ahí están las consecuencias de un ataque artero, 100 personas" fallecidas, informó el ministro Diosdado Cabello en su programa semanal de televisión.

Con información y foto de AFP

07:00
8/1/2026

Trump afirma que EE. UU. podría controlar Venezuela durante años

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

En declaraciones al New York Times, el mandatario republicano dijo - respecto a cuánto tiempo cree que Washington mantendrá un control directo sobre el país sudamericano - que "solo el tiempo lo dirá".

Y cuando le preguntaron si hablaba de tres meses, seis meses o un año, Trump respondió: "Diría que mucho más".

Con información de AFP

Notas relacionadas
Trump exige a Delcy Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo

Trump exige a Delcy Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo

LEER MÁS
¿Por qué Donald Trump amenazó a Colombia, Cuba y México tras la captura de Nicolás Maduro?

¿Por qué Donald Trump amenazó a Colombia, Cuba y México tras la captura de Nicolás Maduro?

LEER MÁS
Trump afirma que Venezuela comprará solo productos de EE.UU. con el dinero del nuevo acuerdo petrolero: "Una decisión acertada"

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos de EE.UU. con el dinero del nuevo acuerdo petrolero: "Una decisión acertada"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: el primero en el Atlántico Norte y el segundo en el Caribe

LEER MÁS
Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

LEER MÁS
Trump ordena el retiro de EE.UU. de 66 organizaciones internacionales, 31 pertenecen a la ONU: "Ya no sirven a los intereses"

Trump ordena el retiro de EE.UU. de 66 organizaciones internacionales, 31 pertenecen a la ONU: "Ya no sirven a los intereses"

LEER MÁS
China apuesta por el petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

China apuesta por el petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

LEER MÁS
Trump afirma que Venezuela comprará solo productos de EE.UU. con el dinero del nuevo acuerdo petrolero: "Una decisión acertada"

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos de EE.UU. con el dinero del nuevo acuerdo petrolero: "Una decisión acertada"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

Yeap Ban Har: “El cerebro humano está diseñado para ser matemático”

Mundo

Venezuela EN VIVO: Fiscal General de EE. UU. advierte "consecuencia" a buques y sus tripulantes que no obedezcan a la Guardia Costera

La petrolera estatal de Venezuela confirma negociaciones con EE. UU. para vender su petróleo

Agente de ICE mata a mujer durante redada de inmigración en Minneapolis: víctima no era objetivo de ningún operativo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025