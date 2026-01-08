Estados Unidos continua la presión contra Venezuela en la búsqueda de su petróleo. Foto: Composición LR/AFP.

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela continúa tenso. El presidente Donald Trump volvió a emitir declaraciones sobre la soberanía del país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro efectuada durante la intervención estadounidense en Caracas. Según indicó para The New York Times, el control sobre el territorio venezolano por parte de Washington será 'mucho más' que solo meses o un año.

El interés de Trump por el petróleo venezolano no ha sido un tabú de su parte, siempre siendo un punto importante en las declaraciones que viene dando para distintos medios o en diversas conferencias que ha dado tras la captura de Maduro. Bajo esta escalada, el 7 de enero, Estados Unidos confirmó la captura de dos nuevos buques petroleros vinculados a Venezuela: la Bella 1 en el Atlántico Norte y el M/T Sophia en el Caribe.

