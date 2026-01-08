HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez gobernará "temporalmente" y afirma que Venezuela está en "transición"

María Corina Machado exige la liberación de los presos políticos y asegura que el régimen de Delcy Rodríguez está recibiendo instrucciones para "desmantelarse". 

María Corina Machado asegura que Delcy Rodríguez gobernará de forma temporal en medio de la transición en Venezuela.
María Corina Machado asegura que Delcy Rodríguez gobernará de forma temporal en medio de la transición en Venezuela. | Composición LR

María Corina Machado afirmó que Delcy Rodríguez gobernará "temporalmente" y sostuvo que el país atraviesa un proceso de "transición". Luego del derrocamiento de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva asuma de manera provisional la presidencia por 90 días para "garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

"Vengo con dolor por el sufrimiento causado al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima contra nuestra patria", declaró Rodríguez durante el acto de juramentación. Tras la ceremonia, se reportaron disparos en las inmediaciones del Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, donde la policía abrió fuego contra drones que volaban sin autorización.

China apuesta por el petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

lr.pe

María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez gobernará "temporalmente"

En la primera entrevista en español que concedió al medio venezolano La Patilla, la líder opositora María Corina Machado describió la coyuntura como sumamente inestable y aseveró que el régimen de Delcy Rodríguez está recibiendo instrucciones para "desmantelarse". Incluso mencionó que en Venezuela existe una administración "absolutamente temporal".

En otra entrevista con Fox News señaló que la presidenta interina "es la arquitecta principal de la tortura y del tráfico de personas". Luego acusó: "Es una aliada de Rusia, de Irán y de China. Es muy rechazada por el pueblo venezolano".

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 anunció que volverá "pronto" a Caracas y alegó que la transición democrática debe avanzar con claridad y justicia. "Ganamos unas elecciones por un gran margen y, si vamos a unos comicios libres, vamos a ganar por más del 90%. No tengo ninguna duda", declaró desde una ubicación no revelada.

Donald Trump dice que Estados Unidos gobernará Venezuela durante años y sugiere que podría viajar a Caracas

lr.pe

Machado afirma que Venezuela está en "transición"

La dirigente puntualizó que, desde el 3 de enero, el país sudamericano entró en una nueva fase del proceso de transición democrática. Ese día, la administración de Donald Trump ejecutó un operativo militar para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.

Machado afirmó que no tiene dudas de que Edmundo González ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En esa jornada, la oposición y diversos organismos internacionales cuestionaron la transparencia del proceso y sostuvieron que el candidato opositor se impuso a Maduro, quien finalmente fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que se difundieran los resultados desagregados.

Desde el exilio, González explicó que la transición democrática se iniciará si se respeta la voluntad popular expresada en las elecciones de 2024. "Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante", opinó en referencia al operativo militar de Estados Unidos que permitió la captura del exdictador. En ese contexto, Machado indicó que la transición debe completarse con la liberación inmediata de todos los presos políticos.

