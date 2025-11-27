Venezuela revocó concesión a 6 aerolíneas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estados Unidos

El régimen de Nicolás Maduro comunicó este miércoles que revocó la licencia para transitar por el territorio aéreo de Venezuela a seis aerolíneas, acusándolas de obedecer a Estados Unidos y respaldar sus ataques realizados en el Caribe, que el chavismo tacha como "agresión militar".

Esta decisión, según Caracas, se tomó gracias al "aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores" y fue publicada en la Gaceta Oficial 43264, haciendo oficial la medida.

Venezuela revoca permisos a 6 aerolíneas

Horas después de que venciera el plazo de dos días estipulado por Venezuela para que las empresas retomen sus operaciones, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunció que se suspendieron a 6 aerolíneas "unilateral sus operaciones" por "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos", en referencia a su presencia militar en el Caribe y la constante amenaza de una presunta incursión por tierra.

Las empresas que fueron perjudicadas con la remoción del permiso para transitar por el espacio aéreo del país caribeño son:

Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal).

Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca).

Aerovías de Integración Regional S.A. (LATAM Airlines Colombia).

Turkish Airlines.

GOL Linhas Aéreas S.A.

Estas empresas, que acataron la recomendación de la Autoridad Federal de Aviación Civil de EE. UU. (FAA, por sus siglas en inglés) de no volar sobre Venezuela debido a un alto riesgo, según el chavismo, ya no tienen derecho a realizar operaciones aerocomerciales, "basándose en un Notam (aviso oficial) emitido por una Autoridad Aeronáutica".

En ese sentido, las aerolíneas continúan con las advertencias con respecto a los vuelos hacia Venezuela; por ejemplo, Air Europa, desde su web, sostiene que "los vuelos a o desde Caracas a partir del 28 de marzo de 2026 están sujetos a aprobación gubernamental".

INAC anunció el miércoles que se suspendieron las operaciones de 6 aerolíneas.

Venezuela "decide quién vuela y quién no"

Diosdado Cabello, uno de los principales representantes y causantes de la actual crisis venezolana, respondió a la falta de acción de las aerolíneas a retomar operaciones tras la alerta de Estados Unidos. Para el chavista y presidente del partido de gobierno, Caracas se reserva el derecho de permitir quiénes pueden ingresar a su espacio aéreo, mensaje en tono de amenaza que el miércoles logró completar tras anunciar la remoción de sus concesiones.

"(Venezuela) decide quién vuela y quién no... Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema", expresó Cabello.

Asimismo, Caracas anunció que, en el contexto de la deportación de inmigrantes venezolanos de Estados Unidos, como parte del programa migratorio de Donald Trump, Washington solicitó "permisos especiales" para realizar estas rutas de repatriación. Hasta el momento, no se ha confirmado si se acatará con este pedido.

Portugal se pronuncia contra medida de Caracas

"El gobierno de Portugal no cede a amenazas, ultimátums o presiones de cualquier naturaleza. Nuestras acciones son guiadas exclusivamente por el interés nacional superior y por la defensa intransigente de la seguridad de los portugueses en cualquier parte del mundo", aseguró Miguel Pinto Luz, ministro de Infraestructura de Portugal, en respuesta a la suspensión de permisos aerocomerciales.

En ese sentido, el funcionario público aseguró que Portugal se rige estrictamente, en los temas de aviación civil, "las normas internacionales y las mejores prácticas de seguridad y la coordinación con las autoridades aeronáuticas competentes". "Portugal es un país libre, soberano y responsable", agregó.