Mundo

Frente Institucional Militar de Venezuela y oficiales retirados piden al régimen de Maduro una "transición democrática"

Exmilitares venezolanos instan a Nicolás Maduro a respetar los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, que dieron como ganador a Edmundo González Urrutia.

El FIM exige a Nicolás Maduro respeto a la voluntad popular reflejada en las presidenciales de 2024 en Venezuela.
El FIM exige a Nicolás Maduro respeto a la voluntad popular reflejada en las presidenciales de 2024 en Venezuela. | AFP | Juan Barreto

El Frente Institucional Militar (FIM) de Venezuela y oficiales retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se pronunciaron, a través de un comunicado compartido por la periodista venezolana Sebastiana Barráez, en contra del régimen de Nicolás Maduro y llamaron a una "transición democrática" en respeto a la voluntad popular ejercida el pasado 28 de julio de 2024.

Este conjunto respaldó la victoria de Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones presidenciales, condenando el fraude que llevó a Maduro a su tercer mandato consecutivo.

FIM y exoficiales piden a Maduro una "transición democrática"

Los exmilitares aseguran que, por el bien de la estabilidad de Venezuela, Nicolás Maduro debería abrir paso a una transición pacífica y democrática con el legítimo presidente del país llanero, Edmundo González Urrutia, quien, el pasado 28 de julio de 2024, ganó las elecciones con el 67% de votos, según el conteo publicado por el Comando Con Venezuela.

"La estabilidad del país exige que quienes se oponen a la mayoría abandonen la vía de la intransigencia y asuman la responsabilidad histórica de permitir la transición democrática... El pueblo se ha expresado. No hay espacio para la violencia o la imposición. Exigimos el respeto inmediato a la voluntad popular y al mandato expresado en las urnas electorales del 28J", expresó el conjunto.

Estas declaraciones se dan en un contexto delicado para Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro, enquistado en el poder, se niega a negociar una salida democrática a pesar de la amenaza estadounidense vigilando desde el Caribe y que, a través de acciones militares, dejó en claro su superioridad armamentística.

El FIM, voz crítica del gobierno de turno, se organiza con el general de Brigada Juan Antonio Herrera Betancourt a la cabeza, apoyado por el GB Teodoro Díaz Zavala en la Vicepresidencia y el GB Rafael Vera Ruiz como secretario. Los voceros de esta organización son Juan Ferrer Barazarte (Ejército), Elías Buchzser Cabriles (Armada), Eduardo Arturo Caldera Gómez (Aviación) y Simón Figuera Pérez (Guardia Nacional).

FIM rechaza plan de Petro de un "gobierno compartido" en Venezuela

El Frente Institucional Militar rechazó categóricamente la propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, de llevar a cabo un gobierno binacional con el fin de reducir las tensiones en el Caribe incrementadas por la presencia de Estados Unidos. "Un gobierno de transición compartido para convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y puede abrir caminos de democracia, sin presiones indebidas", dijo Petro.

Según el FIM, esta postura "representa una amenaza directa a la integridad territorial, la soberanía, la identidad nacional y la venezolanidad... el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado ni, en forma alguna, enajenado, ni aun temporal o parcialmente".

"El suelo patrio no se negocia. La venezolanidad no se fragmenta. La soberanía no se comparte", exclamaron.

