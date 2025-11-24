La republicana María Elvira Salazar aseguró que Estados Unidos está "a punto de entrar" a Venezuela. | AFP

María Elvira Salazar, congresista de la Cámara de Representantes de EE. UU. por Florida y miembro activo del Partido Republicano, donde milita Donald Trump, advirtió el lunes 24 de noviembre, a través de una entrevista vía Fox News, Nicolás Maduro no representa un peligro para la fuerza militar estadounidense y que se encuentran próximos a entrar a territorio venezolano.

Estas declaraciones despertaron una gran alerta en la comunidad internacional, especialmente en el Caribe, ya que se dieron en un contexto específico para la coyuntura venezolana, donde el Cártel de los Soles, presuntamente liderada por la cúpula chavista, fue declarada organización terrorista extranjera (OTE).

Congresista republicana dice que EE. UU. está "a punto de entrar" a Venezuela

El Gobierno de Donald Trump aumentó su presión contra el régimen de Nicolás Maduro tras designar al Cártel de los Soles como terrorista transnacional desde el 24 de noviembre, lo cual, según expertos, podría ser utilizado, o al menos se intentaría, como justificación para llevar a cabo acciones militares directas en Venezuela, las cuales tendrían como fin la captura de sus cabecillas; es decir, al líder chavista y sus allegados.

En ese sentido, la legisladora de origen cubano María Elvira Salazar declaró, a manera de pronóstico, que las fuerzas estadounidenses están por entrar a Venezuela, minimizando la figura de Nicolás Maduro, asegurando que es un obstáculo sencillo de pasar. "Maduro no es un 'Fidel Castro', Maduro no es un tipo duro… Estamos a punto de entrar… Vamos a entrar", exclamó la republicana.

En otro momento de la declaración, Elvira Salazar reveló que uno de los principales motores de una posible incursión en el país del Caribe es el petróleo, indicando que "para las petroleras americanas, Venezuela será un banquete, porque supondrá más de un billón de dólares en actividad económica".

Anteriormente, la funcionaria se pronunció en contra del líder chavista, en diversas oportunidades, una de ellas en octubre, donde lo comparó con las "cucarachas". "Maduro corre despavorido porque sabe que sus días están contados. Y como acabo de decirle a Politico —medio estadounidense—: 'Las cucarachas nunca quieren morir, y el gran exterminador llamado Donald Trump anda con una botella muy gruesa'", enfatizó.

Gobierno de Trump da luz verde a designación del Cártel de los Soles como terrorista

El lunes 24 de noviembre, el Gobierno de Donald Trump puso en vigor la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, alegando que esta banda transnacional, junto con otras, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, es la responsable del flujo de droga hacia Estados Unidos y Europa.

"Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas", sentenció el Departamento de Estado de EE. UU., liderado por Marco Rubio.

Con esta premisa, expertos consultados por La República, mostraron su preocupación debido a que Estados Unidos podría utilizar esta medida como una justificación para ingresar a Venezuela, escenario que, según el internacionalista Oscar Vidarte, podría traer consigo "un gran derramamiento de sangre".