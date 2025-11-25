HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro refuerza su seguridad personal y reduce apariciones públicas ante amenaza de ataques de EE.UU., según Financial Times

FT revela que la seguridad de Maduro se ha "cubanoizado"; es decir, hay más personal de Cuba, pues hay temor de deslealtades al régimen de Venezuela.

"El miedo (por ataques de EE.UU.) se extiende entre funcionarios y agentes de inteligencia" del régimen de Nicolás Maduro, según Financial Times.
"El miedo (por ataques de EE.UU.) se extiende entre funcionarios y agentes de inteligencia" del régimen de Nicolás Maduro, según Financial Times.

Nicolás Maduro cambió de manera drástica su esquema de seguridad personal desde que Washington intensificó sus amenazas de ataque. Según Financial Times, sus actos públicos ahora se anuncian a último minuto, se realizan frente a grupos seleccionados de empleados públicos y militantes, y sin la presencia de los altos mandos civiles y militares que antes lo acompañaban. "El miedo se extiende entre funcionarios y agentes de inteligencia" ante un escenario de bombardeo de EE.UU. o una salida negociada del poder.

El analista militar venezolano José García explicó al FT que Maduro está aplicando "protocolos de seguridad clásicos" para alguien que se siente bajo amenaza, organizando actos donde haya "cientos de personas" para dificultar un ataque dirigido. Además, el anillo de protección inmediata del mandatario se ha "cubanoizado": el equipo de escoltas y asesores de seguridad incluye cada vez más personal de Cuba, ante el temor de deslealtades dentro de las fuerzas venezolanas, golpeadas por años de inflación y deterioro salarial.

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbolá y Hamás en Sudamérica: "Están construyendo alianzas de narcoterrorismo"

lr.pe

Un clima de paranoia dentro de la inteligencia venezolana

El FT detalla que este endurecimiento de la seguridad ocurre mientras Estados Unidos ha desplegado 12 buques de guerra —incluido su portaaviones más avanzado— y miles de tropas, en lo que funcionarios describen como la mayor concentración naval en el Caribe desde la crisis de los misiles de 1962. Desde septiembre, EE.UU. ha ejecutado al menos 20–21 ataques letales contra embarcaciones acusadas de traficar drogas en el Caribe y el Pacífico, operaciones que Caracas interpreta como "precursores de un cambio de régimen".

El reportaje también describe un clima de paranoia dentro de los servicios de inteligencia venezolanos: oficiales consultados afirman que ahora "se asume que todos son traidores hasta que se demuestre lo contrario" y que muchos agentes recurren a la adulación extrema de sus superiores para evitar detenciones. El politólogo Daniel Arias, citado por el FT, sostiene que Maduro siguió de cerca la guerra de 12 días entre Israel e Irán —que terminó tras bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes— y que ese precedente refuerza su decisión de blindarse: la situación, dijo, avanza "hacia una negociación definitiva o hacia una espiral de violencia".

PUEDES VER: "Estamos a punto de entrar": congresista del partido de Trump minimiza a Maduro y sugiere incursión militar en Venezuela

lr.pe

Se intensifica la tensión entre EE.UU. y Venezuela

En paralelo al despliegue naval y a los ataques contra embarcaciones, Washington dio un salto político al designar al llamado Cartel de los Soles —que vincula directamente con Maduro y altos mandos militares— como Organización Terrorista Extranjera (FTO), medida que entró en vigor el 24 de noviembre de 2025. Esta designación, según el Departamento de Estado y análisis de Reuters y AP, permite aplicar sanciones más duras y abre “nuevas opciones” operativas contra lo que Washington describe como una red de “narcoterrorismo” incrustada en el Estado venezolano.

El mismo día en que entró en vigor esa designación, varios medios reseñaron el sobrevuelo de aviones militares estadounidenses a unos 65 km de la costa venezolana, entre tierra firme y la isla de Curazao. Datos de FlightRadar24 indican que al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y una aeronave E-2 de alerta temprana operaron en esa zona del Caribe. Esta actividad aérea coincidió con la recomendación de la FAA de "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, lo que desencadenó la cancelación de al menos 22 vuelos internacionales desde Caracas por parte de aerolíneas como Iberia, TAP, Air Europa, Latam, Avianca y Turkish Airlines.

PUEDES VER: ¿Qué pasará tras la designación del Cártel de los Soles como terrorista por EE. UU.? Alarmas ante posible armada justificada en Venezuela

lr.pe

La posible conversación entre Trump y Maduro

En su programa televisivo más reciente, Maduro dijo que su relación con China es de "confianza profunda, amplia y estable" y aseguró que la crisis actual "ha servido para profundizarla", mencionando una comisión intergubernamental para nuevos acuerdos en áreas petroleras, financieras, militares, científicas y tecnológicas. Con respecto a Moscú, destacó una carta de Vladímir Putin enviada en la víspera de su cumpleaños, en la que el líder ruso expresa su apoyo y su confianza en que Venezuela "superará con dignidad todas las pruebas".

Al mismo tiempo, reportes de Financial Times y otros medios señalan que la Casa Blanca explora opciones de comunicación directa con Caracas. Trump, que ya autorizó operaciones encubiertas y ataques contra embarcaciones, habría recibido propuestas para reabrir canales alternos de diálogo con Maduro, incluso una eventual conversación directa entre ambos.

Fuentes citadas por FT y cadenas como CNN indican que funcionarios venezolanos habrían sugerido que Maduro podría dejar el poder en dos o tres años a cambio de una desescalada militar y mayor acceso de petroleras estadounidenses al crudo venezolano, oferta que Washington habría rechazado mientras mantiene la presión naval y la etiqueta de “terrorista” sobre el Cartel de los Soles.

PUEDES VER: Venezuela rechaza 'patraña' de EE.UU., que designó al 'Cartel de los Soles' como grupo terrorista

lr.pe

¿Cuáles son los carteles que Trump consideró terroristas desde enero de 2025?

Desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, la administración Trump ha impulsado una estrategia de securitización del crimen organizado latinoamericano, y designó a una serie de organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). De acuerdo con avisos oficiales en el Federal Register, se trata de una ofensiva que combina la agenda antidrogas con el marco jurídico antiterrorista, para habilitar sanciones financieras, persecución penal reforzada e incluso justificar el uso de fuerza militar.

  • Tren de Aragua (Venezuela): Pandilla nacida en una cárcel venezolana, expandida por Sudamérica (Colombia, Perú, Chile). EE.UU. la describe como red de narcotráfico, trata de personas, extorsión y explotación sexual, ahora clasificada como FTO y SDGT.
  • Mara Salvatrucha (MS-13, El Salvador/EE.UU.): Organización transnacional surgida en Los Ángeles en los años 80, hoy arraigada en Centroamérica. Washington la responsabiliza de asesinatos, uso de explosivos y drones contra autoridades salvadoreñas y de utilizar la violencia para controlar territorios y manipular procesos electorales.
  • Cártel de Sinaloa (México): Uno de los carteles más antiguos y poderosos de México, clave en la producción y tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia EE.UU. La designación como FTO se suma a años de sanciones por tráfico de armas, lavado de dinero y asesinatos de civiles, funcionarios y periodistas.
  • Cártel Jalisco Nueva Generación – CJNG (México): Cartel surgido en la década de 2010, señalado por controlar puertos clave para importar precursores químicos desde Asia, producir metanfetamina y fentanilo y emplear armamento de grado militar, drones explosivos y ataques directos contra fuerzas de seguridad mexicanas.
  • Carteles Unidos (México): Alianza de organizaciones como el Cártel de Tepalcatepec y Los Viagras, activa en Michoacán y la región de Tierra Caliente. Vinculada a producción de drogas y extorsión a productores de aguacate; EE.UU. la considera FTO y ofrece recompensas millonarias por sus líderes.
  • Cártel del Noreste – CDN (México): Heredero de parte de la estructura de Los Zetas, centrado en Nuevo Laredo y el noreste mexicano. Acusado de masacres, secuestros y tráfico de armas y drogas; su inclusión como FTO viene acompañada de sanciones individuales contra sus mandos por parte del Tesoro de EE.UU.
  • Cártel del Golfo (México): Organización histórica del noreste mexicano, protagonista del tráfico ilícito desde los años 30 y enfrentada a Los Zetas desde 2010. Washington la define como una violenta organización transnacional involucrada en drogas, secuestro, extorsión y contrabando de personas.
  • La Nueva Familia Michoacana (México): Escisión de la antigua Familia Michoacana, activa en Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Involucrada en tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina, contrabando de migrantes y uso de violencia extrema —incluidos ataques con drones— para controlar comunidades.
  • Viv Ansanm (Haití): Coalición de pandillas formada en 2023, que agrupa estructuras como G-9 y G-Pèp. El Departamento de Estado y la ONU la responsabilizan de ataques coordinados contra prisiones, edificios gubernamentales y el aeropuerto de Puerto Príncipe, así como de intentar derrocar al gobierno haitiano.
  • Gran Grif (Haití): Mayor banda del departamento de Artibonito, responsable de hasta el 80 % de las muertes civiles en esa región y de masacres como las de Pont-Sondé y Petite Rivière. También ha atacado a la policía haitiana y a fuerzas internacionales, razón por la que fue incluida en listas de sanciones de EE.UU., la ONU y la UE.
  • Los Choneros (Ecuador): Una de las pandillas más temidas de Ecuador, ligada al Cártel de Sinaloa y al narcotráfico transnacional. El Departamento de Estado los incluyó como SDGT y posteriormente en el esquema vinculado a FTO, citando asesinatos, masacres carcelarias y amenazas contra jueces, fiscales y periodistas.
  • Los Lobos (Ecuador): Grupo que surgió como brazo armado de Los Choneros y luego se convirtió en rival por rutas de narcotráfico. Washington le atribuye asesinatos por encargo, tráfico de drogas y minería ilegal de oro, así como ataques contra funcionarios públicos y fuerzas de seguridad ecuatorianas.
  • Cartel de los Soles (Venezuela): Red de corrupción y narcotráfico que, según EE.UU., está “liderada por Nicolás Maduro y otros individuos de alto rango” y ha “corrompido” fuerzas armadas, inteligencia, legislativo y justicia. Su designación como FTO, efectiva desde el 24 de noviembre de 2025, es el núcleo de la actual escalada con Caracas.
