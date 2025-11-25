"El miedo (por ataques de EE.UU.) se extiende entre funcionarios y agentes de inteligencia" del régimen de Nicolás Maduro, según Financial Times. | Composición LR

Nicolás Maduro cambió de manera drástica su esquema de seguridad personal desde que Washington intensificó sus amenazas de ataque. Según Financial Times, sus actos públicos ahora se anuncian a último minuto, se realizan frente a grupos seleccionados de empleados públicos y militantes, y sin la presencia de los altos mandos civiles y militares que antes lo acompañaban. "El miedo se extiende entre funcionarios y agentes de inteligencia" ante un escenario de bombardeo de EE.UU. o una salida negociada del poder.

El analista militar venezolano José García explicó al FT que Maduro está aplicando "protocolos de seguridad clásicos" para alguien que se siente bajo amenaza, organizando actos donde haya "cientos de personas" para dificultar un ataque dirigido. Además, el anillo de protección inmediata del mandatario se ha "cubanoizado": el equipo de escoltas y asesores de seguridad incluye cada vez más personal de Cuba, ante el temor de deslealtades dentro de las fuerzas venezolanas, golpeadas por años de inflación y deterioro salarial.

Un clima de paranoia dentro de la inteligencia venezolana

El FT detalla que este endurecimiento de la seguridad ocurre mientras Estados Unidos ha desplegado 12 buques de guerra —incluido su portaaviones más avanzado— y miles de tropas, en lo que funcionarios describen como la mayor concentración naval en el Caribe desde la crisis de los misiles de 1962. Desde septiembre, EE.UU. ha ejecutado al menos 20–21 ataques letales contra embarcaciones acusadas de traficar drogas en el Caribe y el Pacífico, operaciones que Caracas interpreta como "precursores de un cambio de régimen".

El reportaje también describe un clima de paranoia dentro de los servicios de inteligencia venezolanos: oficiales consultados afirman que ahora "se asume que todos son traidores hasta que se demuestre lo contrario" y que muchos agentes recurren a la adulación extrema de sus superiores para evitar detenciones. El politólogo Daniel Arias, citado por el FT, sostiene que Maduro siguió de cerca la guerra de 12 días entre Israel e Irán —que terminó tras bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes— y que ese precedente refuerza su decisión de blindarse: la situación, dijo, avanza "hacia una negociación definitiva o hacia una espiral de violencia".

Se intensifica la tensión entre EE.UU. y Venezuela

En paralelo al despliegue naval y a los ataques contra embarcaciones, Washington dio un salto político al designar al llamado Cartel de los Soles —que vincula directamente con Maduro y altos mandos militares— como Organización Terrorista Extranjera (FTO), medida que entró en vigor el 24 de noviembre de 2025. Esta designación, según el Departamento de Estado y análisis de Reuters y AP, permite aplicar sanciones más duras y abre “nuevas opciones” operativas contra lo que Washington describe como una red de “narcoterrorismo” incrustada en el Estado venezolano.

El mismo día en que entró en vigor esa designación, varios medios reseñaron el sobrevuelo de aviones militares estadounidenses a unos 65 km de la costa venezolana, entre tierra firme y la isla de Curazao. Datos de FlightRadar24 indican que al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y una aeronave E-2 de alerta temprana operaron en esa zona del Caribe. Esta actividad aérea coincidió con la recomendación de la FAA de "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, lo que desencadenó la cancelación de al menos 22 vuelos internacionales desde Caracas por parte de aerolíneas como Iberia, TAP, Air Europa, Latam, Avianca y Turkish Airlines.

La posible conversación entre Trump y Maduro

En su programa televisivo más reciente, Maduro dijo que su relación con China es de "confianza profunda, amplia y estable" y aseguró que la crisis actual "ha servido para profundizarla", mencionando una comisión intergubernamental para nuevos acuerdos en áreas petroleras, financieras, militares, científicas y tecnológicas. Con respecto a Moscú, destacó una carta de Vladímir Putin enviada en la víspera de su cumpleaños, en la que el líder ruso expresa su apoyo y su confianza en que Venezuela "superará con dignidad todas las pruebas".

Al mismo tiempo, reportes de Financial Times y otros medios señalan que la Casa Blanca explora opciones de comunicación directa con Caracas. Trump, que ya autorizó operaciones encubiertas y ataques contra embarcaciones, habría recibido propuestas para reabrir canales alternos de diálogo con Maduro, incluso una eventual conversación directa entre ambos.

Fuentes citadas por FT y cadenas como CNN indican que funcionarios venezolanos habrían sugerido que Maduro podría dejar el poder en dos o tres años a cambio de una desescalada militar y mayor acceso de petroleras estadounidenses al crudo venezolano, oferta que Washington habría rechazado mientras mantiene la presión naval y la etiqueta de “terrorista” sobre el Cartel de los Soles.

¿Cuáles son los carteles que Trump consideró terroristas desde enero de 2025?

Desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, la administración Trump ha impulsado una estrategia de securitización del crimen organizado latinoamericano, y designó a una serie de organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). De acuerdo con avisos oficiales en el Federal Register, se trata de una ofensiva que combina la agenda antidrogas con el marco jurídico antiterrorista, para habilitar sanciones financieras, persecución penal reforzada e incluso justificar el uso de fuerza militar.