Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

El fiscal aseguró que toda la acusación contra Nicolás Maduro es una creación de la CIA y de la DEA. | Foto: AFP

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, advirtió sobre la "extinción" del derecho internacional por los ataques que Estados Unidos ha llevado a cabo en aguas internacionales del Caribe contra lanchas de presuntos narcotraficantes.

Estados Unidos movilizó al Caribe el mayor portaviones del mundo, buques de guerra y aviones de combate para combatir el narcotráfico; sin embargo, Venezuela afirma que estas acciones son un pretexto para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

"Estamos a las puertas de la extinción absoluta del derecho internacional por estas acciones al margen de la ley. Con la primera acción, el Consejo de Seguridad de la ONU debió evitar que esto siga ocurriendo", dijo el fiscal a periodistas.

"Más bien ha escalado a un punto donde se habla de 20 ataques y si oficialmente hablan de 80 fallecidos de seguro es más", añadió Tarek William Saab .

El fiscal además negó que Nicolás Maduro sea líder del supuesto Cartel de los Soles como asegura Estados Unidos y sostuvo que se trata de "una creación de la CIA y de la DEA".

Expertos han señalado que el Cartel de los Soles alude a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas más que a un grupo narcotraficante como tal.

Estados Unidos calificó a este grupo como organización terrorista. El presidente Donald Trump alterna entre amenazas y conciliación sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano.

Donald Trump ha dicho que autorizó acciones encubiertas de la CIA en Venezuela, al tiempo que asegura estar dispuesto a conversar con Nicolás Maduro.