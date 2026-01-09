Precio del dólar en Perú HOY, viernes 9 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, viernes 9 de enero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, viernes 9 de enero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 9 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,470 la compra y S/3,500 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 9 de enero?

Banco de la Nación

Compra: S/3.310

S/3.310 Venta: S/3.3660

Interbank

Compra: S/3.344

S/3.344 Venta: S/3.388

BCP