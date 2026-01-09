Precio del dólar en Perú HOY, viernes 9 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
Precio del dólar hoy, viernes 9 de enero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 9 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,470 la compra y S/3,500 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 9 de enero?
Banco de la Nación
- Compra: S/3.310
- Venta: S/3.3660
Interbank
- Compra: S/3.344
- Venta: S/3.388
BCP
- Compra: S/3.357
- Venta: S/3.369