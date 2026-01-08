Suheyn Cipriani sorprendió al besar al influencer Macarius durante una transmisión en vivo por Kick, sin notar que el momento estaba siendo visto por miles de usuarios, pese a que ambos se encontraban fuera de cámaras.

Sin embargo, un reflejo en la pared terminó captando el gesto romántico entre la exmiss Perú y el streamer, pese a que habrían intentado mantener su cercanía en reserva. El hecho fue rápidamente viralizado en redes sociales.

De esta manera, se refuerzan los rumores sobre una posible relación entre ambas figuras públicas, luego de que en distintas apariciones se les haya visto cercanos.

Suheyn Cipriani besa a influencer Macarius sin saber que los usuarios veían todo por un reflejo

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo que Macarius realizaba para su canal de Kick junto a Suheyn Cipriani, en la que ambos preparaban un pollo a la brasa. La emisión se desarrollaba con normalidad y la química entre ambos era evidente. Sin embargo, se tomaron una pausa y se colocaron fuera de cámaras, sin darse cuenta de que, gracias al reflejo de un cuadro en la pared, sus movimientos seguían siendo visibles.

Fue entonces cuando la modelo y conductora del podcast de ‘La manada’ comenzó a jugar de manos con el streamer y le dio un apasionado beso, gesto que él terminó correspondiendo, dejando en claro que entre ambos existe más que una amistad.

Segundos después, Macarius volvió a aparecer en pantalla al igual que la exmiss Perú, pero sin mencionar lo ocurrido, ya que no creían que la escena del beso se había visto. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre las imágenes mientras sus seguidores esperan un pronunciamiento y aclaren su vínculo.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Suheyn Cipriani y el streamer Macarius?

Suheyn Cipriano es una reconocida exmiss Perú que participó en dos ocasiones en dicho certamen de belleza y actualmente se dedica de lleno a las redes sociales. Ella cuenta con 29 años y es considerada una de las mujeres más bellas del país.

Por su parte, Macarius (Diego Aguilar Carbajal) es un famoso jugador de Dota 2 y que ahora hace contenido en vivo para su canal en Kick. Él también tiene 29 años.