Senado de EE. UU. aprueba en primera instancia resolución para impedir que Trump realice acciones militares en Venezuela

El Senado exige a Trump autorización del Congreso para nuevas acciones militares contra Venezuela. | Foto: Composición LR | AFP

Con 52 votos a favor y 47 en contra, el Senado de Estados Unidos aprobó en primera instancia una primera resolución que impediría al presidente Donald Trump realizar acciones militares contra Venezuela sin la autorización del Congreso estadounidense.

La propuesta del senador demócrata Timothy Michael Kaine pasará al debate. Sin embargo, para llegar al despacho presidencial, deberá ser aprobada por ambas cámaras del Congreso. Además, el jefe de la Casa Blanca podría vetar la medida.

Para revocar el veto de Donald Trump, se necesitaría el respaldo de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado. Ambos están claramente controlados por los republicanos.

De aprobarse la medida, el mandatario tendría que retirar las fuerzas estadounidenses de cualquier "participación inminente" en hostilidades "dentro o contra Venezuela" sin autorización adicional del Congreso.

Trump sostuvo que la votación "obstaculiza gravemente la autodefensa de Estados Unidos y la seguridad nacional". Sin embargo, una medida similar fracasó a principios de noviembre.

¿Qué dijo Donald Trump tras aprobación del Senado de Estados Unidos?

A través de Truth Social, el presidente Donald Trump tildó de "estupidez" la colaboración de cinco senadores republicanos para aprobar un proyecto de ley que limitaría los poderes militares de Estados Unidos en Venezuela.

"Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar arrebatarnos nuestra capacidad para luchar y defender a los Estados Unidos de América", escribió y sostuvo que la Ley de Poderes de Guerra es "inconstitucional".

Los republicanos que apoyaron la medida son Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young, quienes, según Trump, no "deberían volver a ser elegidos para ningún cargo".

La aprobación del Senado estadounidense ocurrió luego de que se ejecutara un operativo para capturar a Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta en Nueva York cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas.