¿Quiénes están detrás de Maduro en Venezuela? Así se conforma la cúpula chavista que mantiene al país en profunda crisis

Venezuela se mantiene inmersa en una profunda crisis socioeconómica que se intensificó con la llegada de Nicolás Maduro al poder tras el fallecimiento de Hugo Chávez Frías, quien presidió al país caribeño desde 1999, luego de ganar, con su discurso populista y antisistema, las elecciones de 1998 con el 56,5% de votos. El impulsor del "Socialismo del Siglo XXI" murió debido al cáncer.

Maduro, quien llegó como la figura de continuidad y principal representante del chavismo, fue el sucesor del fallecido presidente y se logró perpetrar en el cargo hasta la actualidad debido a figuras clave dentro de su régimen.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Quién es quién en la cúpula chavista de Venezuela?

El Gobierno de Nicolás Maduro, además del propio mandatario, está conformado por importantes figuras que permiten ejercer una serie de atropellos con total impunidad, incluyendo las acusaciones por narcotráfico. Pero no solo se detiene ahí, dentro de este círculo, en su totalidad, lo resaltante es la fidelidad que le rinden al sucesor de Chávez, quizás por la idea que este representa o por la seguridad de seguir formando parte de un régimen indefinido.

Este mapa jerárquico, que podría hacer símil a los presuntos integrantes del Cártel de los Soles señalados por Estados Unidos, se conforma con Maduro a la cabeza, seguido por Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, figuras clave de la escuadra. Además, también se encuentran Yván Gil (canciller), Tarek William Saab (fiscal general), Elvis Amoroso (presidente del Consejo Electoral), Delcy y Jorge Rodríguez (vicepresidenta y jefe del Parlamento, respectivamente), Caryslia Rodríguez (presidenta del Tribunal Supremo de Justicia), Elio Estrada (Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana) y Alexander Granko (jefe de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar).

El mandamás, Nicolás Maduro, quien, en contraste con su predecesor, es una figura que resume la inestabilidad y profunda crisis en Venezuela. Una gran masa desaprueba su gestión, la cual ocasionó el éxodo masivo de más de al menos 7,9 millones de venezolanos, según datos de la ONU; una hiperinflación, ocasionando la rápida devaluación de su moneda nacional; y, su más grande hazaña, fuertes roces con diversos países, entre los que destaca Estados Unidos, el cual comenzó en agosto de 2025 con una incursión militar en el Caribe para combatir con el narcotráfico.

Maduro fue conductor de autobuses y miembro del sindicato de Tránsito. Avanzó raudamente en las filas de Chávez y logró un especial cariño del comandante. En 2006 fue ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente de Venezuela en 2012. En 2017 y 2020, el líder chavista fue sancionado por el entonces Gobierno de Donald Trump, quien lo acusó de narcoterrorismo y corrupción, asegurando que preside el Cártel de los Soles, una organización transnacional de la que Caracas niega fehacientemente su existencia. En 2025, la recompensa por su captura ascendió a US$50 millones.

Diosdado Cabello, apodado como el 'mazo', es considerado el número dos de Maduro, siendo una de las figuras más influyentes dentro de su régimen y que ha compartido también espacio con Chávez. Cabello, quien preside el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y actualmente dirige el ministro del Interior, Justicia y Paz, se ha dedicado a atacar a cualquier idea opuesta al chavismo, incluyendo a organizaciones que defienden los derechos civiles. El político también es requisitoriado por EE. UU. con una recompensa de US$ 25 millones.

Vladimir Padrino López es el actual jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la cual es una de las instituciones más importantes del país y que, al estar ligada con el chavismo, corre fuera de peligro de cualquier intento de golpe de Estado. Padrino juró lealtad a Chávez y a Maduro, también a no levantarse en armas contra el régimen. Actualmente, es una figura clave dentro del círculo y es buscado por Estados Unidos, quien interpuso una recompensa de US$ 15 millones por su captura.

Régimen de Maduro en tensiones con Estados Unidos

La cúpula que rodea a Nicolás Maduro, incluyendo al mandatario, es el presunto objetivo de la incursión militar desplegada por Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con las últimas declaraciones de Trump, el líder republicano no descarta resolver cualquier conflicto con su homólogo venezolano, bien sea por la vía diplomática o por la fuerza.

Maduro, por su lado, encendió alarmas ante una posible incursión militar dentro de Venezuela, que, según él, tendría el fin de derrocarlo. El presidente chavista es acusado por Washington por liderar el Cártel de los Soles, recientemente declarada organización terrorista extranjera y una de las prioridades a erradicar para EE. UU.