Sorteo Liga 1 2026 EN VIVO: horario y canal de TV para conocer el fixture de la nueva temporada del fútbol peruano

Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y los demás equipos conocerán su fixture completo de la presente temporada. Sigue la transmisión del sorteo de la Liga 1.

El sorteo de la Liga 1 tendrá lugar este viernes 9 de enero. Foto: Twitter/Liga 1
VER sorteo de la Liga 1 2026 EN VIVO | Este viernes 9 de enero los clubes conocerán fixture y cronograma completo de la nueva temporada del fútbol peruano. La ceremonia empezará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias de este evento a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Alianza Lima y Universitario de Deportes son los que mejor se reforzaron y se perfilan como candidatos al título; sin embargo, elencos como Sporting Cristal, Cusco FC y Melgar también buscarán sumar una estrella. Por su parte, el FC Cajamarca de Hernán Barcos buscará ser la sorpresa de la temporada.

La Federación Peruana de Fútbol confirmó que el sorteo del fixture de la Liga 1 será este viernes. Foto: Liga 1

¿Cuándo es el sorteo de la Liga 1?

El viernes 9 de enero es la fecha elegida para la gala del sorteo de la Liga 1. Los clubes conocerán el camino que afrontarán con miras al título nacional. Se espera que la competición empiece a finales del mes.

¿A qué hora empieza el sorteo de la Liga 1 2026?

La ceremonia del sorteo de la Liga 1, que contará con la presencia de los representantes de los equipos, comenzará a partir de las 7.00 p. m.

Canal para ver el sorteo de la Liga 1

La transmisión del sorteo de la Liga 1 2026 estará a cargo de la señal de L1 MAX en territorio peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Equipos que jugarán la Liga 1 2026

Para la presente edición se contará con 18 clubes participantes, entre los que destacan los recién ascendidos FC Cajamarca y CD Moquegua.

  • Universitario de Deportes
  • Alianza Lima
  • Sporting Cristal
  • Cusco FC
  • FBC Melgar
  • Cienciano
  • Alianza Atlético
  • Deportivo Garcilaso
  • Sport Huancayo
  • ADT Tarma
  • Los Chankas
  • Atlético Grau
  • Sport Boys
  • Comerciantes Unidos
  • Juan Pablo II
  • UTC
  • FC Cajamarca
  • CD Moquegua.

Formato de la Liga 1 2026

La organización de la Liga 1 2026 decidió regresar a un formato similar al de las ediciones 2023 y 2024; en ese sentido, la competición contará con Torneo Apertura, Torneo Clausura y un Acumulado para definir la clasificación a torneos internacionales y descensos.

