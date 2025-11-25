El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, señaló que el régimen de Nicolás Maduro "ha desestabilizado la región" y que Venezuela sería "la base para los operativos de terror del Hezbollah". | Composición LR

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó a Venezuela de ser el nexo en Sudamérica de organizaciones islamistas como Hezbolá, Hamás y los hutíes de Yemen. Durante un discurso ante el Congreso de Paraguay, afirmó: "Los criminales están construyendo alianzas de narcoterrorismo con el Medio Oriente". Saar también señaló que el régimen de Nicolás Maduro "ha desestabilizado la región" y que su país sería "la base para los operativos de terror del Hezbollah".

Saar aseguró además que el dictador venezolano dijo "abiertamente que Venezuela es parte del eje de la resistencia", en referencia a la alianza que, según Israel, une al chavismo con actores armados apoyados por Irán. Las declaraciones fueron parte de una gira diplomática que busca afianzar acuerdos de seguridad con Paraguay y Argentina, además de advertir sobre lo que los israelíes consideran la expansión de redes terroristas hacia América Latina.

Irán financia a esta "red de terrorismo" en el mundo, según Israel

Durante su intervención, Gideon Saar afirmó que Israel ya no enfrenta únicamente a organizaciones insurgentes, sino a lo que llamó "Estados terroristas", al referirse a Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen. Declaró que "estos grupos no son simplemente organizaciones terroristas, cooperan entre sí como una red de terrorismo", y sostuvo que su capacidad operativa trasciende fronteras gracias al financiamiento y logística provenientes de Irán. Según dijo, esta red actuaría hoy con una estructura "casi estatal" y con presencia en distintos continentes.

Saar advirtió que esta "cooperación terrorista" se ha expandido más allá de Medio Oriente y ya opera en África y Latinoamérica, donde —siempre, según Israel— grupos delictivos locales facilitan rutas de narcotráfico y lavado de dinero. "Hoy los Estados terroristas no se enfocan solamente en áreas que controlan, sino que amenazan a la región y al mundo", añadió ante los legisladores paraguayos, y señaló que Venezuela se habría convertido en un punto clave para ese entramado.

Se intensifican los bombardeos en Medio Oriente

En Gaza, la BBC detalla que la entrada de ayuda humanitaria continúa siendo limitada: menos de un tercio de los camiones pactados en el acuerdo de alto el fuego de octubre logra ingresar. Al Jazeera reporta ataques aéreos y restos de guerra que siguen causando víctimas civiles, incluidos niños, mientras organismos internacionales advierten sobre una posible reanudación de hostilidades a gran escala. Euronews, por su parte, señala que la situación sanitaria en Gaza es "crítica", con hospitales sin capacidad para atender a los heridos.

Según los últimos dos medios, en el Líbano, informaron que Israel intensificó bombardeos de artillería cerca de las zonas fronterizas como Airatoun y Blida, aunque sin víctimas confirmadas. En Siria, la BBC confirmó que vehículos israelíes realizaron incursiones en Quneitra, mientras en Cisjordania se registraron intercambios de disparos en ciudades como Nablus. Paralelamente, Israel admitió haber matado en Beirut a Haytham Ali Tabatabai, un alto comandante de Hezbolá, lo que elevaría aún más el riesgo de una escalada regional.

¿Cómo afecta a Maduro la designación de EE.UU. al Cártel de los Soles como terrorista?

De acuerdo con Euronews y medios estadounidenses como CNN y Reuters, el gobierno de Estados Unidos designó formalmente al llamado Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Washington acusa a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y altos mandos militares venezolanos de liderar una red vinculada al narcotráfico, al lavado de dinero y a alianzas con otros grupos considerados terroristas. Para EE.UU., la designación permite nuevas herramientas penales y operativas para actuar contra infraestructura asociada al chavismo, incluso fuera del territorio estadounidense.

Maduro evitó referirse directamente a la designación, pero en su programa 'Con Maduro+' afirmó: "Hagan lo que hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles", y acusó a Washington de desarrollar una "guerra psicológica, política y diplomática". Según BBC Mundo, el gobierno venezolano sostiene que el Cártel de los Soles es un "invento" para justificar presiones internacionales y una posible intervención. Reuters cita a la Cancillería venezolana afirmando que EE.UU. "reedita una vil mentira para crear un escenario de agresión", mientras expertos regionales señalan que la designación aumenta el aislamiento y los riesgos legales para el entorno de Maduro.