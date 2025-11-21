HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Petro plantea un "gobierno de transición compartido" en Venezuela para terminar con la "violencia" y "abrir caminos de democracia"

Gustavo Petro también se opuso tajantemente a salidas "que no sean dialogadas y que intenten el triunfo de un sector sobre el exterminio del otro", haciendo énfasis en la incursión militar desplegada por Estados Unidos en el Caribe.

Gustavo Petro rechazó cualquier salida a la crisis venezolana que no sea mediante el diálogo.
Gustavo Petro rechazó cualquier salida a la crisis venezolana que no sea mediante el diálogo. | AFP | Juan Barreto

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, por medio de un extenso mensaje en X (antes Twitter), propuso una salida pacífica a la tensión latente entre Venezuela y Estados Unidos, en el que este último ha incluido factores militares para demostrar su poderío frente a las especulaciones de una inminente intervención armada que, para Caracas, tendría el fin de derrocar a Nicolás Maduro y acabar con su régimen.

La salida que propuso el mandatario colombiano es que Venezuela adopte un "gobierno de transición compartido" como salida de la actual crisis que padece. "Al estilo del Frente Nacional de Colombia", exclamó el gobernante, indicando que este acabó con la "violencia de una década con más de 300.000 muertos campesinos".

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: La tensión entre Colombia y EE.UU. crece tras difusión de una foto de Petro y Maduro como presos por gobierno de Trump

lr.pe

Gustavo Petro propone un gobierno compartido en Venezuela

El presidente Gustavo Petro rechazó toda salida a la crisis en Venezuela que no se hayan pactado por medio del diálogo. Para Bogotá, una solución a esta sería optar por un gobierno compartido como lo hizo el país cafetalero en 1958 con el Frente Nacional de Colombia, una coalición entre liberales y conservadores que se unieron para terminar con la crisis ocasionada por el golpe de Estado que colocó al general Gustavo Rojas Pinilla en el poder.

"Un gobierno de transición compartido para convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y puede abrir caminos de democracia, sin presiones indebidas", explicó Petro, quien también se atribuyó haber participado anteriormente en una serie de reuniones con Nicolás Maduro y el expresidente Joe Biden con el fin de buscar una salida pacífica y democrática para Venezuela, lo cual no ocurrió.

"La idea era lograr un desmonte de sanciones a Venezuela y a Maduro, abrir un clima de descalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuánto antes. No se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a Corina —Machado—, ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro —actualmente de US$ 50 millones— y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente: 'No son libres las elecciones bajo un país bloqueado'", enfatizó.

Petro condenó que, a partir de todo eso, por "el sectarismo reinante y el afán de Biden", la crisis solo empeoró hasta llegar al punto de ejercer una acción militar cerca a las costas venezolanas bajo el argumento de una escalada antidrogas. "El desacuerdo, las elecciones enturbiadas, el bloqueo profundizado y ahora la amenaza armada extranjera, dan al traste con una solución política que debe nacer del pueblo venezolano".

PUEDES VER: Rusia amenaza a Ucrania con más pérdidas de territorios si no negocian "ahora" tras filtrarse el plan de paz de EE. UU.

lr.pe

Petro apunta a crisis entre Venezuela y EE. UU.

Petro condenó fehacientemente la incursión militar de Estados Unidos desplegada en el Caribe, cerca a territorio venezolano, alegando que buscan llevar a cabo "solución 'quirúrgica' al estilo de Panamá", donde, el 20 de diciembre de 1989, bajo el nombre de Operación Causa Justa, las fuerzas estadounidenses invadieron al país centroamericano con el fin de derrocar y capturar al entonces dictador Manuel Noriega, quien fue procesado y condenado en EE. UU. por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero.

"—Estados Unidos— se olvida que en Panamá hubo miles de muertos, y se olvida que hay ya miles de hombres armados a lado y lado de la frontera sin mayor intensión por el poder en uno y otro país visto como poder nacional, pero sí con la intención de controlar territorios y poblaciones locales en búsqueda de economías ilícitas que abundarían por doquier, incluido el control sobre porciones de la economía petrolera", añadió Petro.

Notas relacionadas
Guerrillero más buscado de Colombia amenaza las elecciones tras bombardeos de Gustavo Petro

Guerrillero más buscado de Colombia amenaza las elecciones tras bombardeos de Gustavo Petro

LEER MÁS
Trump sugiere pena de muerte para legisladores demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Trump sugiere pena de muerte para legisladores demócratas que llamaron a la desobediencia militar

LEER MÁS
Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
Las ciudades futuristas que 7 de las personas más ricas del mundo quieren construir con inversiones millonarias

Las ciudades futuristas que 7 de las personas más ricas del mundo quieren construir con inversiones millonarias

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS
Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

Perú supera a Chile entre los países de Sudamérica que dominan el inglés en ranking mundial de Education First

LEER MÁS
Ministro de Bolivia es destituido tras conocerse su participación en la fuga del exasesor presidencial peruano Martín Belaúnde

Ministro de Bolivia es destituido tras conocerse su participación en la fuga del exasesor presidencial peruano Martín Belaúnde

LEER MÁS
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025