El presidente de Colombia, Gustavo Petro, por medio de un extenso mensaje en X (antes Twitter), propuso una salida pacífica a la tensión latente entre Venezuela y Estados Unidos, en el que este último ha incluido factores militares para demostrar su poderío frente a las especulaciones de una inminente intervención armada que, para Caracas, tendría el fin de derrocar a Nicolás Maduro y acabar con su régimen.

La salida que propuso el mandatario colombiano es que Venezuela adopte un "gobierno de transición compartido" como salida de la actual crisis que padece. "Al estilo del Frente Nacional de Colombia", exclamó el gobernante, indicando que este acabó con la "violencia de una década con más de 300.000 muertos campesinos".

Gustavo Petro propone un gobierno compartido en Venezuela

El presidente Gustavo Petro rechazó toda salida a la crisis en Venezuela que no se hayan pactado por medio del diálogo. Para Bogotá, una solución a esta sería optar por un gobierno compartido como lo hizo el país cafetalero en 1958 con el Frente Nacional de Colombia, una coalición entre liberales y conservadores que se unieron para terminar con la crisis ocasionada por el golpe de Estado que colocó al general Gustavo Rojas Pinilla en el poder.

"Un gobierno de transición compartido para convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y puede abrir caminos de democracia, sin presiones indebidas", explicó Petro, quien también se atribuyó haber participado anteriormente en una serie de reuniones con Nicolás Maduro y el expresidente Joe Biden con el fin de buscar una salida pacífica y democrática para Venezuela, lo cual no ocurrió.

"La idea era lograr un desmonte de sanciones a Venezuela y a Maduro, abrir un clima de descalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuánto antes. No se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a Corina —Machado—, ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro —actualmente de US$ 50 millones— y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente: 'No son libres las elecciones bajo un país bloqueado'", enfatizó.

Petro condenó que, a partir de todo eso, por "el sectarismo reinante y el afán de Biden", la crisis solo empeoró hasta llegar al punto de ejercer una acción militar cerca a las costas venezolanas bajo el argumento de una escalada antidrogas. "El desacuerdo, las elecciones enturbiadas, el bloqueo profundizado y ahora la amenaza armada extranjera, dan al traste con una solución política que debe nacer del pueblo venezolano".

Petro apunta a crisis entre Venezuela y EE. UU.

Petro condenó fehacientemente la incursión militar de Estados Unidos desplegada en el Caribe, cerca a territorio venezolano, alegando que buscan llevar a cabo "solución 'quirúrgica' al estilo de Panamá", donde, el 20 de diciembre de 1989, bajo el nombre de Operación Causa Justa, las fuerzas estadounidenses invadieron al país centroamericano con el fin de derrocar y capturar al entonces dictador Manuel Noriega, quien fue procesado y condenado en EE. UU. por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero.

"—Estados Unidos— se olvida que en Panamá hubo miles de muertos, y se olvida que hay ya miles de hombres armados a lado y lado de la frontera sin mayor intensión por el poder en uno y otro país visto como poder nacional, pero sí con la intención de controlar territorios y poblaciones locales en búsqueda de economías ilícitas que abundarían por doquier, incluido el control sobre porciones de la economía petrolera", añadió Petro.