Mundo

China modifica su relación financiera con estos 5 países de América Latina por su mayor deuda acumulada

China ha cambiado su estrategia en América Latina: dejó de otorgar nuevos préstamos y ahora se enfoca en gestionar y cobrar deudas acumuladas en algunos de los países más comprometidos financieramente de la región.

Conoce los 5 países de América Latina con mayor deuda con China.
Conoce los 5 países de América Latina con mayor deuda con China. | Composición LR

China fue, durante los últimos 20 años, uno de los principales prestamistas de América Latina, con más de US$136.000 millones en créditos otorgados a gobiernos de la región desde 2005. Sin embargo, esa etapa parece haber llegado a su fin.

Actualmente, Pekín ha virado hacia una estrategia centrada en la recuperación de capitales: ya no prioriza nuevos préstamos soberanos, sino la administración de pasivos existentes. Esta nueva política afecta principalmente a cinco países latinoamericanos que concentran gran parte de la deuda contraída con entidades financieras chinas como el Banco de Desarrollo de China (CDB) y el Banco de Exportación e Importación (ExIm Bank).

¿Cuáles son los 5 países de América Latina con los que China modifica su relación financiera?

De acuerdo con datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) y reportes de Bloomberg Línea, estos son los países con mayor deuda acumulada con China desde 2005:

  • Venezuela – US$59.200 millones: Principal deudor. Su deuda se caracteriza por acuerdos de pago en petróleo, lo que ha dificultado su seguimiento y cumplimiento.
  • Brasil – US$32.400 millones: Aunque su economía es más estable, parte de la deuda se encuentra bajo revisión por cambios en el entorno político y comercial.
  • Ecuador – US$11.800 millones: Ha renegociado condiciones de pago y buscado alivios financieros en años recientes.
  • Argentina – US$7.700 millones: La deuda incluye swaps de divisas, que han influido en la gestión de sus reservas internacionales.
  • Bolivia – US$3.200 millones: El endeudamiento está vinculado principalmente a obras de infraestructura y cooperación energética.

Concentración de la inversión china en América Latina en el siglo 21

Además de los préstamos soberanos, China ha canalizado su presencia económica en América Latina mediante inversiones directas estratégicas, especialmente en sectores como:

  • Energía
  • Infraestructura de transporte
  • Minería (particularmente cobre y litio)
  • Telecomunicaciones

Estas inversiones no implican necesariamente deuda estatal, pero sí consolidan la influencia de China en países clave, como Brasil, Perú y México, con proyectos ligados o no a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Los otros países de América Latina con mayor deuda con China

Fuera del grupo principal, algunos países también han recibido créditos importantes, aunque en volúmenes más reducidos:

  • Surinam: enfrenta dificultades de pago y ha renegociado parte de su deuda.
  • Jamaica y Guyana: han recibido financiamiento para infraestructura.
  • Nicaragua y Costa Rica: obtuvieron créditos para proyectos públicos, algunos bajo acuerdos bilaterales.

Aunque el flujo de crédito ha disminuido, China sigue siendo un actor financiero relevante en la región, especialmente en naciones con limitada capacidad de acceso a mercados tradicionales.

