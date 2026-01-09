Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El extécnino de la Marina abatió a dos delincuentes que intentaron asaltar su casa. Foto: Composición LR / Grecia Infante, La República / Marcia Chahua, La República

El marino en retiro que enfrentó a un grupo de delincuentes en el sector 5 de Bocanegra, en el distrito del Callao, no fue detenido. Así lo confirmó el general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial Callao, quien precisó que el ciudadano permanece con la protección de la Policía, luego de haber actuado en defensa de la integridad de su fue familia.

Tiene licencia vigente para portar arma de fuego y, como parte del procedimiento regular, es sometido a los exámenes periciales correspondientes. La investigación continúa abierta. Esa aclaración oficial llegó después de una noche marcada por el miedo y la violencia.

Hampones no pudieron escapar

La noche del jueves 8 de enero, una vivienda del Callao fue elegida como objetivo. Tres hombres llegaron con la intención de llevarse todo lo que encontraran de valor. Dos de ellos cruzaron la puerta e ingresaron a la casa. El plan parecía avanzar sin contratiempos hasta que la rutina cambió el rumbo de la historia.

El propietario de la vivienda, un marino en retiro, regresó a casa y se encontró de pronto con los intrusos. El sobresalto fue inmediato. Al verse descubiertos, los sujetos intentaron huir. Pero no lo lograron. En segundos, el dueño del inmueble reaccionó para impedir la fuga y proteger a los suyos.

El enfrentamiento terminó con dos de los presuntos asaltantes sin vida, mientras que un tercer implicado logró escapar. Según la Policía, el exmarino ha señalado que fueron tres los delincuentes que participaron en el asalto.

Identifican a abatidos

Los fallecidos fueron identificados como Juan Miguel Sánchez Rivera y Carlos Enrique Chávez Flores. Ambos, de acuerdo con los registros policiales, contaban con antecedentes por robo a viviendas. Sus cuerpos fueron trasladados a la morgue.

Hoy, la casa ha vuelto al silencio. El portón cerrado, las luces apagadas y un vecindario que aún comenta lo ocurrido. Mientras tanto, las diligencias continúan y la Policía busca al tercer implicado. El caso, aseguran las autoridades, sigue bajo investigación.