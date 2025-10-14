HOYSuscripcion LR Focus

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Exiliados venezolanos del régimen de Maduro sufren ataque armado en Bogotá: ONU exige protección e investigar atentado

Yendri Velásquez y Luis Peche, activistas perseguidos por el régimen de Maduro, fueron baleados por sicarios en la capital colombiana. Autoridades y organismos internacionales exigen una investigación urgente.

Yendri Velásquez y Luis Peche fueron heridos por sicarios en Bogotá, tras salir de la Defensoría del Pueblo. Ambos están fuera de peligro tras ser atendidos en un hospital. Foto: composición LR/ Threads
Yendri Velásquez y Luis Peche fueron heridos por sicarios en Bogotá, tras salir de la Defensoría del Pueblo. Ambos están fuera de peligro tras ser atendidos en un hospital. Foto: composición LR/ Threads

Dos activistas venezolanos, Yendri Velásquez y Luis Peche, resultaron heridos tras un ataque de presuntos sicarios el lunes 13 de octubre en el norte de Bogotá. Los hechos ocurrieron en el barrio Cedritos, cuando salían de la sede de la Defensoría del Pueblo. Según el informe preliminar de la Policía Nacional de Colombia, los agresores les dispararon desde un vehículo mientras las víctimas se disponían a tomar un transporte público. Ambos fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía, donde permanecen fuera de peligro, aunque Velásquez fue sometido a una intervención quirúrgica.

La líder opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció de forma inmediata el atentado contra activistas venezolanos. En su cuenta de X, Machado afirmó que Velásquez y Peche son "perseguidos por la dictadura de Nicolás Maduro" y solicitó a las autoridades colombianas "una investigación exhaustiva, transparente y urgente".

Crece la presión internacional tras el atentado contra exiliados

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” por el atentado contra los refugiados venezolanos y pidió al Gobierno de Colombia garantizar su protección. “Es urgente que se adopten medidas para salvaguardar la vida de quienes huyen de la persecución política en Venezuela”, indicó el organismo en un comunicado.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó activar los protocolos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al señalar que “la vida de los exiliados venezolanos está en riesgo”. En la misma línea, la organización Human Rights Watch alertó que este ataque “evidencia el alcance transnacional de la violencia política promovida por la dictadura de Nicolás Maduro”.

El atentado ocurre apenas días después de que María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que ha intensificado la persecución contra sus colaboradores, tanto dentro como fuera de Venezuela. Desde su cuenta en X, Machado condenó el ataque y responsabilizó “a los tentáculos del régimen por intentar silenciar a quienes defienden la libertad”.

Petro promete protección a opositores venezolanos en Colombia

El presidente Gustavo Petro condenó el atentado y ordenó a la Fiscalía y la Policía Nacional priorizar la investigación. “Colombia no permitirá que su territorio sea escenario de persecuciones políticas extranjeras. Garantizaremos la protección de todos los refugiados”, declaró el mandatario en su cuenta oficial.

Además, el gobierno colombiano anunció que reforzará las medidas de seguridad para los miembros del exilio venezolano que se encuentran en territorio nacional, especialmente para aquellos vinculados con movimientos opositores. Según cifras oficiales, más de 2,8 millones de migrantes venezolanos residen actualmente en Colombia, y varios de ellos cuentan con estatus de refugiado político.

En tanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que se desplegó un grupo élite de inteligencia para determinar si el ataque fue ordenado desde Venezuela. “Hay indicios de coordinación con estructuras criminales que operan entre ambos países”, precisó.

Mientras tanto, los activistas Velásquez y Peche permanecen bajo custodia policial en un hospital de Bogotá. Sus allegados han pedido que se les brinde protección inmediata, ya que temen nuevos ataques.

