Nicolás Maduro tacha de 'bruja demoníaca' a María Corina Machado tras ganar premio Nobel de la Paz
El presidente Nicolás Maduro comparó a María Corina Machado con la 'Sayona', una bruja del folclore local, y aseguró que desea paz para Venezuela, pero con libertad y soberanía.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó de “bruja demoníaca” a María Corina Machado, la lideresa opositora que recientemente fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
María Corona Machado, acusada por Nicolás Maduro de pedir una invasión extranjera, recibió el Nobel de la Paz por su incansable lucha por la democracia en Venezuela.
Maduro comparó a Machado con la 'sayona'
"Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona", comentó Nicolás Maduro, quien no mencionó el nombre de María Corina Machado ni se pronunció sobre el premio.
El mandatario suele referirse a María Corina Machado como la 'Sayona', un ánima propia del folclore venezolano que, al igual que la dirigente opositora, tiene la piel blanca y el cabello negro y liso.
"Nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía”, señaló Nicolás Maduro durante un acto por el "Día de la Resistencia Indígena", conmemorado en el marco del aniversario del descubrimiento de América.
Machado apoya las maniobras militares de EE.UU. en el Caribe
Actualmente, María Corina Machado apoya las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe y dedicó el Nobel al pueblo sufriente de Venezuela y al presidente Donald Trump, que también aspiraba también al galardón.
Según comentó a Fox News, Donald Trump se merece el premio porque no solo se ha involucrado en solo unos meses en resolver 8 guerras, sino que sus acciones han sido decisivas para tener a Venezuela ahora en el umbral de la libertad.
Por su parte, la Casa Blanca dijo que el comité del Nobel demostró que antepone la política a la paz al no otorgarle el premio al presidente republicano.