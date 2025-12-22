La energética española Cox estaría detrás de la millonaria inversión en proyectos de agua y energía en un país latinoamericano. | Composición LR

España mantiene desde hace décadas una presencia inversora estructural en América Latina, con especial peso en servicios, energía, infraestructuras y finanzas. El Banco español señala que, en promedio, la región representó alrededor del 40% de la inversión directa exterior española anual desde 2013, y que, en términos de stock, la inversión hacia esta zona y el Caribe supera el 30% del total.

Un reporte empresarial de la CEOE (con datos oficiales DataInvex) también ubica a la región latinoamericana y el Caribe como la región con mayor stock de inversión española fuera de la UE, lo que refuerza su papel como mercado prioritario para compañías españolas con vocación internacional.

¿Qué país de América Latina está en la mira de España por agua y energía?

El país señalado como eje del nuevo salto inversor es México. La energética española Cox comunicó un plan global de US$6.400 millones (5.500 millones de euros) hasta 2028 en agua y energías renovables, y precisó que casi la mitad se concentrará en el mercado mexicano para proyectos de agua y energías renovables. La estrategia incluye, además, la venta de activos no estratégicos para respaldar el plan.

De acuerdo a Mexico Bussiness News, el anuncio llega después de la compra de los activos de Iberdrola en el país por US$4.200 millones, una operación que abarca 15 centrales y una capacidad conjunta de 2,6 GW, además de actividades comerciales y proyectos en desarrollo. Reuters detalló que la adquisición incluye también un pipeline de proyectos renovables y que la transacción valorizó la capacidad operativa en torno a US$1,6 millones por MW.

En este contexto, Cox proyecta elevar su huella en el país y su CEO, Nacho Moreno, ha planteado como objetivo que la inversión total en México supere los US$10.000 millones hacia 2030, considerando tanto la compra como nuevos desarrollos en agua y energía. La lectura de la compañía es que México pasa a ser su “mercado de los mercados”, por escala y por cartera de oportunidades.

¿Qué otros proyectos tienen México y España desde 2026 en adelante?

En 2026, la agenda bilateral se apoya en una ofensiva de promoción y aterrizaje de negocios. ICEX anunció el Encuentro Empresarial España–México 2026 (4 y 5 de marzo), con una delegación empresarial que acompaña al ministro Carlos Cuerpo, enfocada en infraestructuras y tecnologías del agua, tecnología medioambiental (energía, eficiencia y economía circular) y logística/infraestructura portuaria, además de agendas B2B para concretar alianzas y proyectos.

Del lado mexicano, el marco de oportunidades en agua está marcado por el Plan Nacional Hídrico 2024–2030 presentado por Conagua, orientado a garantizar el derecho humano al agua y a ordenar inversiones en infraestructura, eficiencia, saneamiento y gestión integral. Ese paraguas de política pública es uno de los principales “drivers” para proveedores y operadores internacionales en soluciones hídricas y tratamiento.

En infraestructura logística, la nación azteca también empuja un ciclo de modernización portuaria: la Presidencia informó una inversión de 32.875 millones de pesos para la modernización de seis puertos estratégicos (incluidos Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ensenada, entre otros). A la vez, reportes sectoriales han descrito planes de inversión de mayor horizonte (hasta 2030) para expansión y modernización portuaria, un campo donde empresas españolas buscan participar por experiencia en ingeniería, concesiones y servicios.

Latinoamérica y España en busca de urbes mundiales más sostenibles

La búsqueda de ciudades más sostenibles también aparece en iniciativas globales: Bloomberg Philanthropies informó que su Mayors Challenge seleccionó 50 ciudades finalistas entre más de 630 postulaciones; cada una recibe apoyo y financiamiento para probar ideas que mejoren servicios esenciales (agua, saneamiento, energía, transporte, gestión urbana). En ese grupo figuran varias urbes de América Latina y una de España destacadas por redes municipales como CIDEU.