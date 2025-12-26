Entre los 99 presos políticos liberados por el régimen venezolano se encuentra Marggie Xiomara Orozco Tapias, una doctora de 65 años que fue condenada a 30 años de prisión por criticar a Nicolás Maduro en un audio de WhatsApp. Sin matar ni secuestrar a nadie, la galena recibió la pena máxima de cárcel que la legislación venezolana reserva para delitos como homicidio, secuestro o violación.

Durante la campaña para las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio de 2024, la profesional de la salud envió un audio a un grupo de vecinos de la localidad de San Juan de Colón, situada en el estado andino de Táchira, cerca de la frontera con Colombia, para pedir que voten en contra de Maduro, a quien responsabilizó de la crisis económica que atraviesa el país.

¿Cómo arrestaron a la doctora Marggie Xiomara Orozco Tapias?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales. Sin embargo, los datos de la plataforma Resultados Venezuela precisan que Edmundo González obtuvo 7.443.584 votos y superó al dictador, que solo consiguió 3.385.155 sufragios.

Ocho días después de los comicios, los agentes policiales se apersonaron en la vivienda de Marggie Xiomara Orozco Tapias. "Llegaron en la noche del 5 de agosto. Le dijeron: 'Acompáñenos'. Ella no quería ir, pero los efectivos le aseguraron que no estaba detenida, sino que querían entrevistarla, y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella", contó Paul Ruiz, hijo de la doctora, a BBC Mundo.

Orozco había sido denunciada ante la Fiscalía por simpatizantes del régimen que escucharon el audio y amenazaron a la mujer con retirarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas para cocinar.

Marggie Orozco es condenada en Venezuela

La jueza Luz Dary Moreno Acosta condenó el 16 de noviembre de 2024 a Marggie Orozco por la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, según los abogados presentes en la sala del Tribunal Cuarto de Juicio de Táchira. La sentencia habría estado acompañada de una opinión de la magistrada: "Esos llamamientos ponen en riesgo la paz de Venezuela y son la razón por la cual el Gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir".

En un fragmento del audio enviado a vecinos de la localidad de San Juan de Colón, se escucha a Orozco decir que no sabe hasta cuándo seguirán soportando la dictadura de Nicolás Maduro. "Nos está matando de hambre a todos los venezolanos. Dios mío. Ya no hay comida. No hay medicinas. Cada día es más difícil y uno siente que nadie escucha. Por favor, que alguien haga algo", expresó con la voz entrecortada por la desesperación.

"Ella le pidió a la comunidad que saliera a votar contra Maduro y que dejara la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos", relató Paul Ruiz, quien aseguró que su madre no salió a las calles a "tirar piedras o quemar cauchos". "Ni tampoco pidió una invasión extranjera", añadió.

Desde el 2 de septiembre, la administración de Donald Trump inició una ofensiva contra presuntas narcolanchas en el Caribe para combatir el narcotráfico. Sin embargo, el régimen venezolano denunció que estas maniobras militares tendrían como objetivo forzar un "cambio de régimen para apropiarse del petróleo".

Excarcelan a Marggie Orozco en Navidad

El Ministerio de Servicio Penitenciario detalló que la excarcelación de los 99 presos políticos se produjo durante la madrugada de este jueves 25 de diciembre, cuando el mundo celebraba la Navidad. En un inicio, la ONG venezolana Comité de Madres en Defensa de la Verdad indicó que la dictadura de Nicolás Maduro había liberado a 71 presos políticos.

Entre los liberados se encontraba Marggie Orozco, quien no pudo seguir el juicio en libertad condicional pese a haber sufrido un infarto en prisión. La jueza Moreno consideró que "existe peligro de fuga" y que la procesada podría "influir en los testigos para que informen falsamente al tribunal y poner en peligro la verdad de los hechos y la realización de la justicia".

"Cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza. Exigimos la libertad de todos los que aún permanecen detenidos por razones políticas en Venezuela. Seguimos luchando por todos", expresó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Orozco fue condenada de acuerdo con el artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.