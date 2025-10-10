La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se intensificó en agosto de 2025 tras despliegue de buques en el Caribe. | Composición LR

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se intensificó en agosto de 2025 tras despliegue de buques en el Caribe. | Composición LR

En medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro buscó acercarse a la administración de Donald Trump a través de una serie de ofertas económicas. El dictador venezolano habría ofrecido control de recursos clave, como el petróleo y los minerales de su país, según The New York Times.

El gobierno de Trump rechazó inicialmente las propuestas de Maduro, lo que tensó aún más la relación entre ambos países. A pesar de esta negativa, las conversaciones continuaron durante meses, y algunos funcionarios estadounidenses fueron más abiertos a una negociación económica, tras considerar que los grandes recursos de Venezuela son una oportunidad estratégica para EE.UU.

No solo minerales: esto también habría ofrecido Maduro a EE.UU.

De acuerdo a fuentes cercanas a las negociaciones, citadas por The New York Times, Nicolás Maduro ofreció permitir que empresas estadounidenses controlaran todos los proyectos de petróleo y oro en el país. Además, propuso contratos preferenciales a sus compañías y la posibilidad de invertir el flujo de exportaciones de petróleo, cambiando el destino de sus exportaciones de China hacia Estados Unidos.

Otro aspecto clave de la oferta era reducir drásticamente la influencia energética de China, Rusia e Irán en Venezuela, tras limitar sus contratos energéticos y mineros con estas naciones. Todas las concesiones estaban pensadas para suavizar la postura de Washington.

Rechazo y divisiones en el Gobierno de Trump por caso Maduro

El gobierno de Donald Trump rechazó las ofertas de Maduro, especialmente en lo que respecta a las concesiones económicas. Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, fue uno de los principales defensores de una línea dura contra el venezolano: lo calificó de "líder ilegítimo" y presionó para que EE.UU. no cediera a los términos ofrecidos.

A pesar de este rechazo, las conversaciones diplomáticas continuaron durante algunos meses, impulsadas por Richard Grenell, enviado especial de Estados Unidos. Sin embargo, la división dentro de la administración Trump entre los partidarios de la línea dura y los que promovían una diplomacia económica fue evidente.

Los esfuerzos diplomáticos fueron finalmente suspendidos cuando el presidente optó por intensificar las presiones y concentrar fuerzas militares cerca de Venezuela, mientras continuaban las acciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

¿Qué propone la oposición de María Corina Machado al gobierno de Trump?

María Corina Machado propuso al gobierno de Trump una alternativa a las negociaciones con Maduro. La líder de la oposición venezolana, a través de su movimiento, señaló que las inversiones extranjeras en Venezuela podrían ser mucho más rentables si se lleva a cabo una transición política democrática en el país.

Según sus propuestas, las empresas estadounidenses podrían acceder a una riqueza económica mucho mayor de la que actualmente ofrece el régimen de Maduro, estimando que 1,7 billones de dólares podrían invertirse en Venezuela en los próximos 15 años, siempre y cuando se logre un cambio en el liderazgo político.

Machado advirtió que cualquier oferta de cooperación económica con Maduro es peligrosa, ya que el régimen sigue siendo autoritario y controlador, y no ofrece la estabilidad que las inversiones extranjeras necesitan para prosperar. Sary Levy, su asesora económica, estuvo de acuerdo y añadió que las concesiones de Maduro no son más que una táctica para mantener su poder sin cambios sustanciales en el sistema político de Venezuela.