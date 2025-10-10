HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Maduro ofreció petróleo y minerales a EE.UU. para evitar un conflicto, pero Trump lo rechazó, según The New York Times

Maduro también habría propuesto reducir la influencia energética de China, Rusia e Irán en Venezuela para suavizar la postura de EE.UU.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se intensificó en agosto de 2025 tras despliegue de buques en el Caribe.
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se intensificó en agosto de 2025 tras despliegue de buques en el Caribe. | Composición LR

En medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro buscó acercarse a la administración de Donald Trump a través de una serie de ofertas económicas. El dictador venezolano habría ofrecido control de recursos clave, como el petróleo y los minerales de su país, según The New York Times.

El gobierno de Trump rechazó inicialmente las propuestas de Maduro, lo que tensó aún más la relación entre ambos países. A pesar de esta negativa, las conversaciones continuaron durante meses, y algunos funcionarios estadounidenses fueron más abiertos a una negociación económica, tras considerar que los grandes recursos de Venezuela son una oportunidad estratégica para EE.UU.

PUEDES VER: La Casa Blanca acusa a comité del Premio Nobel de "priorizar la política sobre la paz" tras no otorgarle ese honor a Trump

lr.pe

No solo minerales: esto también habría ofrecido Maduro a EE.UU.

De acuerdo a fuentes cercanas a las negociaciones, citadas por The New York Times, Nicolás Maduro ofreció permitir que empresas estadounidenses controlaran todos los proyectos de petróleo y oro en el país. Además, propuso contratos preferenciales a sus compañías y la posibilidad de invertir el flujo de exportaciones de petróleo, cambiando el destino de sus exportaciones de China hacia Estados Unidos.

Otro aspecto clave de la oferta era reducir drásticamente la influencia energética de China, Rusia e Irán en Venezuela, tras limitar sus contratos energéticos y mineros con estas naciones. Todas las concesiones estaban pensadas para suavizar la postura de Washington.

PUEDES VER: María Corina Machado y su primera reacción tras recibir el Premio Nobel de la Paz: "Estoy en shock"

lr.pe

Rechazo y divisiones en el Gobierno de Trump por caso Maduro

El gobierno de Donald Trump rechazó las ofertas de Maduro, especialmente en lo que respecta a las concesiones económicas. Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, fue uno de los principales defensores de una línea dura contra el venezolano: lo calificó de "líder ilegítimo" y presionó para que EE.UU. no cediera a los términos ofrecidos.

A pesar de este rechazo, las conversaciones diplomáticas continuaron durante algunos meses, impulsadas por Richard Grenell, enviado especial de Estados Unidos. Sin embargo, la división dentro de la administración Trump entre los partidarios de la línea dura y los que promovían una diplomacia económica fue evidente.

Los esfuerzos diplomáticos fueron finalmente suspendidos cuando el presidente optó por intensificar las presiones y concentrar fuerzas militares cerca de Venezuela, mientras continuaban las acciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

PUEDES VER: Trump afirma que Hamás liberará rehenes el 13 o 14 de octubre y promete reconstruir Gaza con ayuda global

lr.pe

¿Qué propone la oposición de María Corina Machado al gobierno de Trump?

María Corina Machado propuso al gobierno de Trump una alternativa a las negociaciones con Maduro. La líder de la oposición venezolana, a través de su movimiento, señaló que las inversiones extranjeras en Venezuela podrían ser mucho más rentables si se lleva a cabo una transición política democrática en el país.

Según sus propuestas, las empresas estadounidenses podrían acceder a una riqueza económica mucho mayor de la que actualmente ofrece el régimen de Maduro, estimando que 1,7 billones de dólares podrían invertirse en Venezuela en los próximos 15 años, siempre y cuando se logre un cambio en el liderazgo político.

Machado advirtió que cualquier oferta de cooperación económica con Maduro es peligrosa, ya que el régimen sigue siendo autoritario y controlador, y no ofrece la estabilidad que las inversiones extranjeras necesitan para prosperar. Sary Levy, su asesora económica, estuvo de acuerdo y añadió que las concesiones de Maduro no son más que una táctica para mantener su poder sin cambios sustanciales en el sistema político de Venezuela.

Notas relacionadas
La Casa Blanca acusa a comité del Premio Nobel de "priorizar la política sobre la paz" tras no otorgarle ese honor a Trump

La Casa Blanca acusa a comité del Premio Nobel de "priorizar la política sobre la paz" tras no otorgarle ese honor a Trump

LEER MÁS
María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Régimen de Maduro arresta a venezolano por respaldar despliegue de EE. UU. en redes: "Bienvenidos los barcos gringos"

Régimen de Maduro arresta a venezolano por respaldar despliegue de EE. UU. en redes: "Bienvenidos los barcos gringos"

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

"La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

LEER MÁS
“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Premio Nobel de la Paz 2025: conoce al único peruano que 'recibió' esta condecoración por su labor con los 'cascos azules' de la ONU

Premio Nobel de la Paz 2025: conoce al único peruano que 'recibió' esta condecoración por su labor con los 'cascos azules' de la ONU

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Mundo

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025