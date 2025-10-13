HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nicolás Maduro cierra embajada venezolana en Noruega tras entrega de Nobel de la Paz a María Corina Machado

Maduro cerró la embajada en Noruega tras el Nobel a María Corina Machado y abrirá nuevas sedes diplomáticas en África como parte de su estrategia exterior.

El gobierno de Venezuela oficializó que ya no habrá embajada de Venezuela en Noruega.
El gobierno de Venezuela oficializó que ya no habrá embajada de Venezuela en Noruega. | Composición LR

El gobierno de Nicolás Maduro anunció el cierre de la embajada de Venezuela en Noruega, pocos días después de que la opositora María Corina Machado fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. También se informó el cierre de la sede diplomática en Australia.

En un comunicado, la Cancillería indicó que la decisión responde a una "reasignación estratégica de recursos" y que la atención consular en ambos países se realizará a través de misiones diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán próximamente.

Nuevas embajadas en África

El gobierno venezolano abrirá nuevas embajadas en Zimbabue y Burkina Faso. Según el comunicado, estas representaciones impulsarán proyectos de cooperación en agricultura, energía, educación y minería.

La Cancillería afirmó que estas acciones buscan fortalecer las relaciones con el sur global y "contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión".

Comité Nobel insta a Maduro a reconocer los resultados electorales

Durante el anuncio del Nobel, el presidente del Comité Noruego, Jørgen Watne Frydnes, pidió al gobierno de Maduro reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, en las que resultó electo Edmundo González Urrutia.

Frydnes declaró que el reconocimiento a Machado destaca su “coraje civil” y liderazgo durante el proceso electoral. Señaló que el premio busca resaltar la importancia de la democracia como condición esencial para la paz.

"María Corina Machado es un ejemplo extraordinario de coraje civil. Ella lideró a la oposición en 2024 para levantarse contra la dictadura y ganar las elecciones, a pesar de que el régimen sigue aferrado al poder", afirmó.

María Corina Machado agradece el reconocimiento

María Corina Machado, actualmente en la clandestinidad, agradeció el galardón y lo dedicó "a todos los venezolanos que han luchado por su libertad con coraje, dignidad e inteligencia".

En su mensaje, expresó que el Nobel representa un impulso para lograr la libertad y mencionó el respaldo de actores internacionales: "Hoy más que nunca contamos con el presidente Donald Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como aliados para lograr la libertad y la democracia. Venezuela será libre", dijo.

El Comité Noruego del Nobel manifestó su deseo de que Machado pueda asistir a la ceremonia de entrega del premio el próximo 10 de diciembre, aunque indicó que su participación dependerá de la evolución de su situación de seguridad.

