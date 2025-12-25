Ecuador cierra la mayoría de sus fronteras con Colombia y Perú por seguridad nacional en medio de la guerra contra el narco

La Cancillería comunicó que solo se mantendrán los pasos habilitados para el tránsito legal, mientras Ecuador enfrenta una crisis de homicidios y crimen organizado. Foto. AFP

Ecuador cierra fronteras con Colombia y Perú desde el miércoles 24 de diciembre de 2025 y mantiene operativos únicamente dos pasos internacionales, en una medida adoptada por razones de seguridad nacional, según informó la Cancillería de Ecuador. La decisión se da en medio de la ofensiva del Estado contra bandas criminales vinculadas al narcotráfico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó a través de la red social X que los únicos cruces autorizados son Rumichaca, en la frontera norte con Colombia, y Huaquillas, en el límite sur con Perú. El resto de pasos fronterizos de Ecuador quedó cerrado, sin que las autoridades precisaran hasta cuándo regirá la restricción.

Ecuador comparte cerca de 600 kilómetros de frontera con Colombia y alrededor de 1.500 kilómetros con Perú. Son zonas marcadas por ríos, áreas selváticas y una alta permeabilidad territorial, donde operan numerosos pasos ilegales usados para el contrabando de drogas, armas y explosivos. El país se ubica entre los dos mayores productores mundiales de cocaína, lo que agrava la presión sobre sus fronteras.

La Cancillería indicó que la medida fue notificada de forma oportuna a Bogotá y Lima y que solo los pasos habilitados podrán utilizarse para el tránsito binacional. En el caso peruano, el puente internacional Aguas Verdes–Huaquillas continúa operativo sin cambios, precisaron autoridades de ambos países.

Rumichaca y Huaquillas, únicos pasos habilitados

En la frontera con Colombia, el único punto autorizado es el Centro Nacional de Atención Fronteriza (Cenaf) de Rumichaca, que conecta la provincia de Carchi con el departamento de Nariño. Se trata del principal eje del tránsito comercial y migratorio en el norte del país.

Hacia Perú, el paso habilitado es el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de Huaquillas, que enlaza la provincia de El Oro con Tumbes. Ambos corredores concentran el flujo legal de personas y mercancías entre Ecuador y sus vecinos.

Violencia y narcotráfico empujan el control fronterizo

La decisión se adopta en un contexto de conflicto armado interno, decretado en 2024 por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a bandas del crimen organizado, calificadas por el Gobierno como grupos terroristas. “No iniciamos esta guerra, pero sí vamos a terminarla”, afirmó el mandatario durante un acto oficial.

Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, Ecuador cerrará el año con la tasa de homicidios más alta de América Latina, con 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Las autoridades atribuyen esta escalada a disputas entre organizaciones criminales con conexiones internacionales, lo que convirtió al control fronterizo en una prioridad del Ejecutivo.