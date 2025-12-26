Temblor en Barranca: sismo de magnitud 4,8 se sintió en Lima, según IGP

Un sismo de magnitud 4,8 se registró a las 07:35 p.m. a 52 kilómetros al oeste de Barranca, en Lima. El temblor de hoy, 26 de diciembre, tuvo una profundidad de 29 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el temblor alcanzó una intensidad de grado III en Supe Puerto, Barranca, lo que significa que fue percibido como un movimiento significativo. Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores.

Por otra parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descarta cualquier alerta de tsunami tras sismo de magnitud 4,8 registrado en Barranca, Lima.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.

Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.

Dinero en efectivo: de preferencia monedas.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.

Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.

Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.

Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

